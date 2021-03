10 greseli care pot duce la falimentul unui magazin online

Orice inconvenient sau disfunctionalitate a unui magazin online este un risc de a pierde clienti sau vanzari. Pentru a converti un client si a-l fideliza, website-ul dvs. ar trebui sa ofere o experienta impecabila insa cu toate acestea, anumite greseli care pot afecta negativ vanzarile unui magazin online se repeta in mod frecvent. Cunoscandu-le, le puteti corecta si evita pierderi de imagine sau financiare.

Greseli frecvente care pot duce la falimentul unui magazin online

1. Timp de raspuns excesiv de lung

Timpul de asteptare este prioritatea numarul 1 pentru relatiile cu clientii din toate sectoarele. La telefon, in procesul de plata, in cabinele de proba ... si pe web.

In ceea ce priveste Internetul, problema consta in timpul necesar unei incarcari complete a unei pagini. Daca incarcarea unei pagini dureaza mai mult de 3 secunde, este posibil ca mai mult de jumatate dintre utilizatorii de Internet sa paraseasca website-ul. Este o cerinta foarte selectiva, cu impact semnificativ asupra accesarii de pe dispozitive mobile; viteza de incarcare este luata in calcul de Google la stabilirea rankingului.

Pentru a obtine un scor bun, luati in calcul optimizarea imaginilor pentru web, imbunatatirea procesului de dezvoltare si utilizarea memoriei in cache a browserului.

Pentru a asigura incarcarea rapida a magazinului dvs. alegeti intotdeauna servicii de gazduire web de calitate. Daca aveti de exemplu magazinul construit pe platforma PrestaShop este important sa stiti ca pachetele de gazduire web dedicate pentru magazine PrestaShop sunt optimizate pentru performante superioare si in plus includ asistenta specializata.

2. Un website neadaptat la dispozitivele mobile

Tot mai multe vanzari sunt efectuate de pe telefoane mobile. Interfata magazinului dvs. trebuie sa fie optimizata pentru telefoane mobile iar website-ul trebuie proiectat avand in vedere dispozitivele mobile pentru a oferi o experienta de utilizare optima.

Acest proces implica toate etapele procesului de creatie: proiectare, continut, imagini si ilustratii, videoclipuri, butoane de apel la actiune. Utilizatorul trebuie sa fie nevoit sa mareasca sau sa micsoreze pentru a vedea continutul.

3. Produse indisponibile

Nu este nimic mai dezamagitor decat anularea comenzii dvs. din cauza stocului epuizat. Pentru a evita acest inconvenient este important sa estimati stocul de rezerva necesar pentru fiecare produs pe baza frecventei de cumparare si a timpului necesar pana la refacerea stocului.

Stocul de rezerva va permite sa gestionati automat modul in care afisati produsul, in functie de disonibilitatea acestuia. Puteti chiar sa adaugati un mesaj de avertizare a utilizatorului cu numarul de produse ramase in stoc sau puteti activa un sistem de alerta pentru a informa clientul imediat ce produsul este disponibil din nou.

4. Taxe de livrare adaugate in ultimul moment

Una dintre greselile frecvente ale unui magazin online care duce la o rata mare de abandon a cosului de cumparaturi sunt costurile de livrare ascunse sau prea mari.

Este important sa optati pentru o comunicare eficienta si transparenta. Costurile de expediere trebuie sa fie usor vizibile pe site-ul dvs., in subsol, de exemplu, precum si pe paginile dvs. de produse. Este important sa va informati clientul despre conditiile de livrare (termene si costuri) si sa specificati termenii si conditiile de returnare si rambursare.

In cazul in care termenii de livrare sunt legati de o suma minima de achizitie incercati sa sugerati produse suplimentare atractive care ar putea convinge clientul sa achizitioneze mai multe produse pentru a beneficia de conditii de livrare favorabile.

5. Un formular complicat de inregistrare

O alta problema majora de conversie este formularul de creare a unui cont pe website. Cu multe site-uri care ofera optiuni de plata cu un singur click clientii sunt din ce in ce mai reticenti in a completa formulare extrem de complexe. Prin urmare ar trebui sa limitati campurile din formularul de comanda la informatii esentiale si sa pastrati interfata cat mai simpla.

Formularul ar trebui sa fie cuprins pe o pagina, sa fie simplu, lizibil si explicativ (de preferinta cu indicatii despre cum sa completati campurile). Erorile trebuie evidentiate clar la completarea formularului sau la completare astfel incat utilizatorul sa le poata identifica si corecta rapid.

Orice solicitare de informatii ar trebui sa fie justificata clientului: numarul de telefon va fi util pentru ca persoana care va face livrarea sa va contacteze, data nasterii pentru a beneficia de o oferta speciala sau pentru a primi un cadou de ziua dvs. etc.

6. O singura metoda de plata

Platile reprezinta un factor important pentru finalizarea unei vanzari online. Daca oferiti clientilor o metoda facila si lipsita de impedimente pentru a plati veti reduce riscul ca acestia sa renunte la cosul de cumparaturi si veti creste rata conversiei navigarii pe site in vanzari. Acest lucru inseamna sa acordati clientilor posibilitatea de a alege intre diferite metode de plata (de exemplu: card de credit sau de debit, transferuri bancare, card platit in avans sau alte mijloace).

Asadar, primul lucru pe care ar trebui sa il luati in considerare este sa intelegeti modul in care clientii dumneavoastra ar prefera sa plateasca. Detin acestia un card de credit sau de debit? Prefera sa plateasca in numerar sau prin transfer bancar sau sa utilizeze sisteme precum PayPal?

7. Lipsa instrumentelor de tip self-help

Avand de-a face cu clienti din ce in ce mai exigenti care doresc totul imediat, instrumentele self-help au devenit extrem de importante pentru o relatie de succes cu clientii.

Potrivit datelor, 72% dintre consumatori prefera sa-si rezolve singuri problema fara a utiliza serviciul pentru clienti. De aici si importanta oferirii unor instrumente, precum o sectiune de intrebari si raspunsuri frecvente, accesul la instructiuni de utilizare sau un chat-bot. Acestea sunt instrumente puternice dar nu ar trebui sa inlocuiasca un formular de contact sau asistenta telefonica.

8. Lipsa de continut si sfaturi

Pe langa instrumentele self-help continutul editorial este important pentru a va ajuta clientul in alegerile sale. Prezentarea marcii, istoria, filozofia, valorile si angajamentele sunt elemente incurajatoare pentru consumatorii care fac mereu comparatii intre articole.

Continutul ar trebui sa ofere o experienta placuta utilizatorului, sa-l introduca in universul brandului dvs., sa va demonstreze expertiza si sa va evidentieze intre competitori.

9. Lipsa prezentarilor vizuale

Absenta imaginilor sau prezenta imaginilor de slaba calitate este un adevarat obstacol pentru consumatorii care prefera sa-si vizualizeze achizitia, chiar si atunci cand este un serviciu.

Prin urmare, fotografiile ar trebui sa fie inspirate pentru a evoca emotii si a avea un impact pozitiv asupra vizitatorului.

Pentru a spori valoarea unui produs ganditi-va la publicarea de fotografii cu produsul in uz oferindu-le clientilor o idee despre dimensiunea, aspectul si utilitatea acestuia.

10. Eroarea "404 file not found"

Eroarea 404 este una dintre cele mai frecvente erori de pe Internet. Cine nu a dat peste o pagina de eroare care sa contina "404 file not found"? Aceste pagini sunt generate atunci cand o pagina nu exista (eroare URL) sau o problema similara.

Pentru a le detecta puteti utiliza Google Search Console si ulterior puteti efectua redirectionari 301. Puteti sa exploatati aceasta pagina de eroare si sa o faceti utila, chiar placuta pentru utilizatori. Folositi un design propriu, continut inspirat din brandul dvs., pentru a indruma utilizatorul catre pagini similare sau la pagina de pornire.

Traficul este adesea o prioritate pentru comerciantii online. Cunoscand cele mai frecvente greseli pe care le puteti face in calitate de detinator al unui magazin online ati inteles cu siguranta cat de important este sa generati vizite pe site-ul dvs. dar si sa satisfaceti cerintele vizitatorilor pentru a-i surprinde, pentru a va spori sansele de conversie si a obtine loialitatea clientilor dvs. Acordati atentie interfetei website-ului dvs., calitatii continutului si serviciilor acestuia pentru a face diferenta.