Rata de infectare în București e 2,82 / Prefectura Capitalei a anunțat că 15 unități de învățământ au trecut în scenariul roșu. Alte 3 au trecut de la roșu, la galben (VIDEO)

Prefectura Capitalei a aprobat schimbarea unor scenarii pentru unitățile de învățământ, astfel că 15 dintre ele au trecut în scenariul roșu, în timp ce alte trei au trecut de la roșu, la galben, a anunțat Mariana Stancu-Țipișcă, purtătoarea de cuvânt a instituției, care a precizat că rata de infectare în București este 2,82.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.