Crește numărul morților din cauza gripei: Bilanțul deceselor a ajuns la 159 (VIDEO)

Gripa continuă să facă ravagii. Bilanțul deceselor a ajuns la 159.

Ultima victimă este un bărbat de 94 de ani din judeţul Hunedoara, care suferea şi de alte afecţiuni medicale şi nu se vaccinase contra gripei.

Potrivit ultimelor date ale Institutului Național de Sănătate Publică, în săptămâna 18-24 februarie 2019, s-au înregistrat la nivel național, 1.364 cazuri de gripă clinică.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat epidemie de gripă la sfârşitul lunii ianuarie.

