162 de ani de la Unirea Principatelor Române. Demnitarii participă la ceremoniile organizate cu acestă ocazie

Românii sărbătoresc astăzi, 24 ianuarie, 162 de ani de la Unirea Principatelor Române, fiind marcat momentul unirii Moldovei cu Ţara Românească în 1859, sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Evenimentul este marcat prin ceremonii restrânse, cu respectarea restricţiilor impuse în contextul pandemiei. Pe de altă parte, instituţiile de cultură marchează momentul aniversar prin piese de teatru, dar şi prin concerte, cele mai multe transmise online.

Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, va participa la manifestările organizate la Focşani, care vor începe în jurul prânzului.



Anca Dragu, președintele Senatului va lua parte la ceremonia desfăşurată la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, amplasată în Dealul Patriarhiei Române din Bucureşti, unde va depune o coroană de flori.



Şi în Iaşi, ziua de 24 ianuarie va fi sărbătorită în cadru restrâns, fără parada militară de anii trecuți. Ceremonia va fi deschisă de o slujbă religioasă. Apoi vor fi depuse jerbe de flori la mormântul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Cei care vor să participe la evenimentul din Piața Unirii trebuie să păstreze distanța socială și să poarte măști. Sunt interzise grupurile mai mari de 6 persoane.

Ministrul Apărării Naţionale, Nicolae-Ionel Ciucă, precum şi şeful Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel Petrescu, vor prezenţi la ceremonia militară a depunerii de coroane şi jerbe de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza.



Totodată, Ministerul Apărării Naţionale va organiza, în garnizoanele în care există monumente dedicate Unirii Principatelor, ceremonii militare şi religioase cu ocazia sărbătoririi acestui eveniment istoric.

