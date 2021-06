17 TIR-uri cu peste 200 de tone de deșeuri întoarse la frontieră. Octavian Berceanu: Multe deșeuri vin ca produse second hand, dar nu mai pot fi vândute. Neutralizarea lor, mai ieftină de 10 ori în România (VIDEO)

Un număr de 17 TIR-uri încărcate cu peste 200 de tone de deșeuri au fost întoarse la frontieră, 12 la vama Nădlac și alte 5 la Borș. Șeful Gărzii de Mediu a explicat că multe dintre acestea figurează ca produse second hand, însă de facto sunt produse care nu mai pot fi vândute.

„Vorbim de acel mobilier și haine pe care le scot oamenii în stradă pentru a fi aruncate în celelalte țări, deci ele nu pot fi produse second hand în România sub nicio formă”, a afirmat Octavian Berceanu, vineri, în cadrul Știrilor B1 TV prezentate de Ștefan Pășcuță.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

17 TIR-uri cu peste 200 de tone de deșeuri întoarse la frontieră, a anunțat Octavian Berceanu

Întrebat ce informații are despre această acțiune și ce fel de deșeuri urmau să intre în România, oficialul a precizat: „Vorbim de 17 TIR-uri care au fost întoarse, 12 în Nădlac și 5 TIR-uri în Borș. Sunt peste 200 de tone de deșeuri care au fost întoarse pentru că nu erau conforme, erau deșeuri care nu aveau ce să caute pe teritoriul României. Ele figurează, multe dintre acestea, ca produse second hand, asta trebuie să înțelegem, ajung în România ca produse second hand și de facto sunt produse care nu mai pot fi vândute. De exemplu, pantofi – sunt pantofi vechi care nu mai au ce să caute pe piață. Vorbim de acel mobilier și haine pe care le scot oamenii în stradă pentru a fi aruncate în celelalte țări, deci ele nu pot fi produse second hand în România sub nicio formă. Toate aceste materiale au fost întoarse, au fost verificate numai în Nădlac peste 350 de TIR-uri și peste 320 de TIR-uri în vama Borș”.

„Acțiunea pe care am dirijat-o noi, Garda de Mediu, la nivel central, pe aceste treceri de frontieră s-a orientat în mod special pe numărul de TIR-uri care tranzitează, peste 3.500 în câteva zile la Nădlac. E un volum foarte mare de muncă, atât pentru noi, cât și pentru Poliția de Frontieră și vamă, iar presiunea e crescândă. Vedem că aceste insistențe ale transportatorilor de a aduce produse în România care nu au ce să caute, care nu pot fi vândute, fiind considerate produse second hand de către ei, este destul de mare, e o presiune mare, și alte deșeuri care sunt contaminate, care figurează într-un fel pe acte și altfel în realitate, în camioane. E o presiune mare, foarte mare, am atras atenția de mai multe ori”, a adăugat el.

Șeful Gărzii de Mediu spune că în străinătate neutralizarea deșeurilor este de 10 ori mai scumpă decât în România.

„Neutralizarea acestor deșeuri în afara țării, în spațiul european, e de câteva ori mai scumpă față de România. În România costă 50-60 de euro, în afară costă de 10 ori mai mult, 500-600 de euro”, a mai afirmat Octavian Berceanu.Scandalul momentului! Anamaria Prodan n-a mai rezistat! A spus totul. Ce se întâmplă, de fapt, între ea şi Reghe?

Întrebat ce soluții s-ar putea găsi pentru oprirea fenomenului, el a răspuns: „Ce facem noi este un răspuns foarte ferm vizavi de aceste structuri care aduc deșeuri în România. Trebuie să avem și câteva discuții foarte clare cu cei care operează în transporturi, pentru că nu e ok, ca să nu îți aduci TIR-ul gol în țară, să încerci să aduci niște transporturi de deșeuri. Aici, pe teritoriul României, în momentul în care sunt descărcate și dacă sunt îngropate undeva într-o margine de râpă e foarte greu să le identifici, să le mai trimiți înapoi. De aceea, urmează plângeri penale, urmează amenzi foarte mari și asta facem noi acum, răspundem ferm vizavi de toți cei care încearcă să aducă aceste deșeuri în România și rezultatele se văd”.