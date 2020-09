20.000 de pachete de țigări, abandonate la granița de nord a României. Traficanții au sărit în Tisa la vederea polițiștilor

20.000 de pachete de țigări au abandonate de traficanți frontiera de nord a României, luni, când și-au dat seama că sunt filați de Poliție și au sărit în apa râului Tisa și au traversat în Ucraina, fără a fi prinși.

Polițiștii de frontieră din Sighetu Marmației au confiscat 25 de colete care conțineau 17.250 pachete cu țigări de proveniență ucraineană, în valoare de peste 201.800 lei, care urmau să ajungă pe piaţa neagră.

"Colegii noștri au observat, în apropierea frontierei de stat, pe direcția localității Teceu Mic, județul Maramureș, două persoane care se deplasau de la malul râului Tisa spre interiorul țării, transportând în spate colete voluminoase. Imediat, polițiștii de frontieră au acționat pentru reținerea acestora, efectuând somaţiile legale prin voce, însă persoanele nu s-au oprit, au abandonat coletele și au sărit în apa râului Tisa, întorcându-se înot pe teritoriul ucrainean. În cel mai scurt timp, au fost anunțate şi autoritățile ucrainene despre caz, în vederea cercetării în comun a evenimentului”, precizează Iulia Stan, purtător de cuvânt ITPF Sighetu Marmației.

