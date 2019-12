21 decembrie. Ziua în care lupta românilor cu regimul comunist se muta în Capitală: La ultimul discurs al dictatorului Ceaușescu se iveau zorii României libere (VIDEO)

Sânge la Timişoara, sânge şi la Bucureşti! În urma cu exact 30 de ani, pe 21 decembrie 1989, Revoluţia Română, începută în oraşul de pe Bega, se muta în Capitala. După mitingul convocat dimineaţa de Ceauşescu şi încheiat în haos, bucureştenii s-au adunat în Piata Universităţii. Aici mor şi primii tineri care au îndrăznit să strige: LIBERTATE. Armele au început să tragă ameninţător, iar cerul Capitalei a fost luminat de trasoare în cea mai lunga noapte a Revolutiei, relatează B1 TV.



Ziua de 21 decembrie 1989 a marcat începutul sfârşitului dictaturii ceauşiste. A fost ziua când revoltele de la Timişoara s-au mutat la Bucureşti, transformându-se în prima zi a Revoluţiei române. Cu puţin după ora 10.00, mulţimea era deja adunată în faţa sediului Comitetului Central al PCR . Nicolae Ceauşescu ceruse organizarea mitingului cu scopul de a înfiera tulburările de la Timişoara şi de a-i condamna pe „huliganii" care se revoltaseră (şi muriseră) în oraşul de pe Bega. Ceea ce nu ştia, însă, era că, prin această manevră, nu făcea decât să îşi grăbească propria prăbuşire.

În jurul orei 12.30 dictatorul comunist lua cuvântul şi vorbea despre nevoia imperativă de a apăra ţara de atentatele cercurilor străine la integritatea ei şi mulţumea organizatorilor mitingului. În momentul în care a anunţat că, din ianuarie, vor creşte salariile cu 100 de lei, au început şi primele huiduieli, printre urale şi scandări.

Erau ultimele cuvinte rostite de Nicolae Ceauşescu de la balconul sediului Central. Curând, adunarea populară se dispersa, iar oamenii s-au regrupat în Piaţa Universităţii. Întreg centrul Bucureştiului, de la Piaţa Unirii la Romană şi până la Piaţa Rosetti, a fost ocupat de manifestanţi. În faţa Intercontinentalului, tinerii au îngenuncheat şi au păstrat momente de reculegere pentru cei căzuţi al Timişoara.

In fata mortii, oamenii se indarjesc si mai tare. Prind curaj si striga tot mai apasat "Jos Ceausescu, vrem libertate!".

În jurul orei 17.00 mureau şi primii oameni: 13 tineri au fost omorăţi în apropierea Sălii Dalles, şase dintre ei loviţi de un camion, iar ceilalţi şapte, care scăpaseră, au fost împuşcaţi.

După miezul nopţii a început să se tragă, iar baricada a fost suplberată. Ceauşescu dăduse ordine clare ca zona să fie „curăţată" şi îl trimisese chiar pe generalul Vasile Milea în stradă, pentru a coordona represiunea. La 3.00 dimineaţa nu mai era nimeni în stradă. În noaptea dintre 21 şi 22 decembrie, 49 de oameni au murit, în jur de 500 au fost răniţi, iar peste 800 au fost încarceraţi, torturaţi şi bătuţi la Jilava.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.