22 decembrie `89. Ziua în care regimul Ceaușescu se prăbușea pentru totdeauna, iar în culise se întețeau jocurile pentru preluarea puterii. Românii strigau „libertate” - una plătită scump (VIDEO)

Ziua de 22 decembrie 1989 avea să fie cea în care regimul Ceaușescu se prăbușea pentru totdeauna. În urmă cu exact 30 de ani, românii strigau la unison „libertate”, dar simțeau cu toții că e una plătită scump. Mii de oameni și-au pierdut viețile pe străzi, în circumstanțe care nici măcar astăzi nu au fost lămurite, relatează B1 TV.



Asa fugea in urma cu 30 de ani cel care condamnase Romania la frig si foame. Bucurestenii ieseau din nou pe strazi pe 22 decembrie dupa macelul care avusese loc pe 21 in centrul Capitalei. La ora 9.30, ministrul Apărării, Vasile Milea, se sinucidea. Deşi nici până astăzi nu se cunoaşte motivul clar, gestul de disperare a fost văzut ca o admitere a înfrângerii.

La presiunea masei imense de demonstranţi, forţele armate au început să fraternizeze cu mulțimea. În jurul orei 11:30, Ceauşescu a luat o portavoce şi a încercat să se adreseze mulţumii de la balconul clădirii Comitetului Central al Partidului Comunist, dar a fost întâmpinat cu un val de dezaprobare şi furie.

Disperat pentru ca a ramas blocat in CC, Ceausescu a fugit cu un elicopter. Au fost ultimele momente surprinse cu dictatorul inca in libertate.



În jurul prânzului, manifestanţii au ocupat sediul Televiziunii Române. Actorul Ion Caramitru şi poetul Mircea Dinescu au anunţat în direct fuga dictatorului.



Câteva ore mai târziu, tot la TVR avea sa se anunţa prinderea lui Nicolae Ceaușescu şi a soţiei sale, Elena, în apropiere de Târgovişte.



Tot în acea zi, avea sa îţi faca apariţia oi Ion Iliescu. Acesta a anunţat preluarea puterii de catre nou înfiinţatul Consiliu al Frontului Salvarii Naţionale, format în principal din personaje din eşalonul al doilea al Partidului Comunist. De altfel, într-una dintre apariţiile sale televizate, Iliescu îi condamna pe soţii Ceauşescu pentru ca ar fi întinat doctrina...comunista.



În timp ce în culise se faceau jocurile pentru preluarea puterii, pe strazi începea din nou sa se traga. Bucuria libertaţii urma sa fie înecata în sânge. Îşi faceau apariţia aşa-zişii terorişti, duşmanii invizibili despre care nici acum nu se ştie adevarul. Sute de oameni aveau sa îşi piarda viaţa, într-un razboi cu atât mai trist cu cât nimeni nu stia împotriva cui se poarta.

