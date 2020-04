25 de cadre medicale de la Spitalul ”Victor Babeș” au coronavirus. Manager: Chiar dacă ar fi să se infecteze toți 500, noi lucrăm. Nu se sperie nimeni (VIDEO)

La Spitalul ”Victor Babeș” din Capitală, numărul cadrelor medicale infectate cu noul coronavirus a ajuns vineri la 25. Managerul unității, dr. Ioan Emilian Imbri, a declarat, pentru B1 TV, că nu este un lucru ieșit din comun, căci sunt multe situațiile în care personalul se poate infecta, și nu doar prin contactul cu pacienții depistați pozitiv. Imbri a mai precizat că, din fericire, cadrele medicale contaminate nu prezintă simptome și, în funcție de rezultatul următorului test, ce va fi făcut săptămâna viitoare, acestea vor putea reveni la muncă. Managerul Spitalului ”Victor Babeș” a mai declarat că acolo numănui nu-i e teamă de COVID-19 și „chiar dacă ar fi să se infecteze toți 500, noi lucrăm!”.

„Sunt cadre medicale, nu sunt toți medici. Nu este de mirare. Gândiți-vă că sunt peste 200 de salariați care au fost testați și e testarea care vine exact la perioada de 14 zile, 21 de zile de când acești oameni au început să trateze oamenii cu această infecție. Deci este perioada când ne așteptăm ca cei care au fost infectați să se și manifeste, că până acum nu se manifestau. Din fericire, ei se manifestă doar prin probele de laborator și nu au simptome care să le facă greutăți și care să pună probleme activității actului medical”, a declarat dr. Ioan Emilian Imbri, în emisiunea ”Se întâmplă acum!”, moderată de Tudor Barbu pe B1 TV.

