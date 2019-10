3 genti si 3 perechi de ghete clasice, pe care le vei purta mereu

Trendurile se schimba rapid, iar odata cu sosirea fiecarui sezon ne intrebam ce mai putem pastra din garderoba si de ce trebuie sa scapam urgent. Patim asta mai ales atunci cand nu stim sa ne alegem piesele vestimentare evergreen, adica cele care nu se demodeaza niciodata.

In primul rand trebuie sa retii faptul ca tot ce inseamna piele naturala, indiferent ca vorbim despre genti dama sau ghete dama, este o alegere clasica si cu care nu risti sa dai gres niciodata. Pielea este un material de calitate, foarte rezistent in timp, ceea ce inseamna ca o astfel de achizitie va avea viata lunga.

Cat priveste modelele, iata cateva exemple de piese pe care le vei purta cu drag ani la rand:

Geanta office

Aproape indiferent de domeniul in care lucrezi, vei avea nevoie de o geanta ceva mai serioasa pentru ocazii deosebite. E geanta aceea cu care mergi la interviuri ca sa faci o buna impresie, dar si cea cu care te duci la intalnirile business. Trebuie sa optezi pentru o geanta de mana, cu manere scurte si cu o bareta detasabila. Fara prea multe accesorii. Cu cat mai simpla, cu atat mai bine. De preferat e ca in interior sa fie cat mai bine organizata, fiindca nu iti doresti ca tocmai atunci cand nu e cazul tu sa incepi sa scotocesti prin ea cautand un pix ori dupa cartile de vizita.

Geanta cross-body

Tot la capitolul genti dama trebuie sa iei in calcul o geanta cu bareta care se petrece de pe un umar pe celalalt. De obicei este vorba despre o geanta de dimensiuni reduse, pe care o folosesti la iesirile in oras de seara sau din weekend. E suficient sa tii acolo telefonul, cheile, un card si poate un ruj.

Geanta casual

Este acea geanta tip all-day, pe care o vei purta la orice ora din zi si din noapte. E o geanta potrivita pentru o multime de tinute, de la fuste pana la jeansi. Are de obiecei barete mijlocii ca dimensiune, iar ea in sine nu e nici prea mare, dar nici prea mica. E suficient de incapatoare incat sa poti aduna in ea toate accesoriile de care ai nevoie: telefon, incarcator, casti, chei, portfard, portofel si asa mai departe.

Evident ca de cele mai multe ori acest gen de geanta este neagra. Insa nu e obligatoriu. Poate fi nude, maro, verde sau chiar rosie. Totul este sa se potriveasca bine cu tinutele pe care le porti in mod obisnuit.

Botine din piele intoarsa

Pana ce vremea se inrautateste vei purta cu mare placere botinele din piele intoarsa. Fie ca sunt cu talpa joasa, fie ca au toc, botinele au marele avantaj de a fi mereu la moda. Se potrivesc de minune cu o pereche de jeansi, dar si cu o rochie din voal cu imprimeu floral ori cu o fusta midi plisata. Sunt foarte versatile si le poti purta de dimineata pana seara.

Bocanci din piele

Si pentru ca vremea nu va ramane la fel de frumoasa toata toamna, e bine sa te pregatesti cu o pereche de bocanci din piele. Se poarta cei cu sireturi, dar si cei cu fermoarul pozitionat frontal. Accentul poate cadea pe talpa bocancilor, care ar putea avea o nuanta contrastanta sau o forma proeminenta. Insa nu obligatoriu. Chiar si clasicii bocanci stil army sunt la moda.

Ghete cu toc masiv

Tocul gros, patratos, care aduce aminte de incaltamintea din anii ’70, a revenit in tendinte si va mai ramane cativa ani. Poti opta pentru o pereche de ghete din piele cu toc masiv sau poti merge mult mai departe, spre o alegere mai indrazneata: cizme cu toc gros si foarte inalt. Reprezinta o piesa statement cu care vei atrage o multime de priviri.