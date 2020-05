Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, luni, că alte trei persoane au murit pe fondul pandemiei de COVID-19, astfel că bilanțul deceselor înregistrate în rândul pacienților depistați cu infecție cu coronavirus în România a urcat la 1888. Potrivit datelor transmise de Institutul Național de Sănătate Publică, ultimele victime anunțate de autorități proveneau din județele Iași, Bacău și Maramureș.



România, 1188 de decese în rândul pacienților cu coronavirus





Decesul 1186 se referă la o femeie de 75 de ani, din județul Iași, care a fost confirmată cu COVID-19 în 23 mai. Ea a murit o zi mai târziu, în 24 mai. Comorbidități: obezitate grad II, neoplasm de vezica, hemiplegie dreapta.

Victima 1187 este un bărbat de 46 de ani, din județul Bacău. El a fost diagnosticat cu boala infecțioasă provocată de coronavirusul SARS-CoV-2 în 15 mai, iar decesul a fost înregistrat în 24 mai. Comorbidități: Ciroza hepatica toxica decompensate, insuficienta hepatica

cronica, HTA, Diabet zaharat tip II, ascita, hipersplenism hematologic

trombocitopenic.

Decesul 1188 se referă la o femeie de 85 de ani, din județul Maramureș. Ea a fost depistată cu COVID-19 în 24 mai, zi în care a și decedat. Comorbidități: Cardiopatie ischemica cronica, HTA primara, AVC sechelar, Pleurezie dreapta, Insuficienta cardiac cronica std. III, Sindrom Hipoanabolic, Fibrilatie atriala cronica permanenta, Policitemie Vera.



Președintele Iohannis, despre posibilitatea de a reinstitui starea de urgență în România





O parte din restricțiile care au marcat România timp de aproximativ două luni, au fost relaxate în 15 mai, când starea de urgență a fost înlocuită de starea de alertă. Cu toate acestea, săptămâna trecută, președintele Klaus Iohannis avertiza că „virusul este încă printre noi”, avertizând că s-ar putea reveni la situația excepțională inițială dacă ritmul de infectare și presiunea pe spitale „vor crește semnificativ”.

„Am reușit, până acum, să controlăm epidemia, iar măsurile pe care le-am luat pe parcursul stării de urgență și-au dovedit eficiența. Au fost două luni foarte grele pentru toți. Ar fi dramatic să le compromitem tocmai acum, când am reușit să facem un pas important pentru a ne relua încet, încet un mod de viață mai apropiat de cel cu care eram obișnuiți. Cred că nimeni nu își mai dorește să reintrăm în starea de urgență, dar vom fi obligați să luăm din nou această decizie în situația în care ritmul de infectare și presiunea pe spitale vor crește semnificativ”, declara președintele Iohannis, în 19 mai.

Șeful statului mai susținea că „este foarte grav că unii politicieni încurajează încălcarea legilor și nerespectarea măsurilor de protecție. Sunt aceiași vechi politruci, care au slăbit timp de trei decenii statul român și care, acum, fac tot posibilul pentru ca efortul nostru național să eșueze. Ba mai mult, în vreme ce prioritatea noastră este protejarea cetățeanului și programul economic care să ducă la reconstrucție, prioritatea PSD este în aceste vremuri grele pentru România, culmea, dărâmarea guvernului, așa cum a anunțat cu mândrie liderul acestui partid. Depunerea unei moțiuni de cenzură, în această perioadă, este o dovadă de maximă iresponsabilitate. PSD este preocupat, astfel, doar de ceea ce știe să facă mai bine, de jocuri politice și combinații meschine, cu scopul de a da jos un guvern angrenat într-o bătălie contratimp pentru protejarea vieții și sănătății oamenilor. O criză politică profundă, suprapusă peste o criză sanitară, asta își dorește PSD pentru România. Este aproape de neimaginat cum ar fi arătat țara noastră, în această perioadă, cu un guvern PSD în funcție”.

„Vedem tot felul de iresponsabili care răspândesc, unii din inconștiență, alții din rea-voință, dezinformări și propagă tot soiul de teorii ale conspirației, cu scopul de a cultiva neîncrederea în rândul cetățenilor. Aceste abordări, care contestă gravitatea virusului, sunt nocive, pentru că mistifică evidența, erodează autoritatea statului și pot crea breșe, afectând solidaritatea și responsabilitatea socială, care sunt fundamentale pentru a putea depăși cu bine această perioadă dificilă. Când am fost uniți într-un efort național cu toții – cetățeni responsabili, specialiști și guvernanți – am reușit să salvăm vieți și să limităm răspândirea noului coronavirus. Să nu irosim, dragi români, tot ce am câștigat în aceste două luni cu mari sacrificii”, mai spunea el.