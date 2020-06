România marchează, luni, exact 30 de ani de la discursul celebru, din timpul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, în care fostul președinte Ion Iliescu le mulțumește minerilor pentru că au o „înaltă disciplină civică, muncitorească”. Episodul avea loc la capătul a două zile în care ortacii reușeau să disperseze mulțimile de protestatari pro-democrație din Piața Universității. Deși peste o mie de oameni au fost răniți, iar mulți dintre ei chiar și-au pierdut viața, nimeni nu a fost tras încă la răspundere.



„Vă mulțumesc, încă o dată, tuturor, pentru ceea ce ați demonstrat și în aceste zile, că sunteți o forță puternică, cu o înaltă disciplină civică, muncitorească, oameni de nădejde și la bine, dar mai ales la greu”, declara Ion Iliesc.

După două zile în care au semănat teroare în Piața Universității, minerii au fost lăudați de Ion Iliescu pentru efortul lor și ajutați să fie trimiși către casele lor.

„Aici sunt reprezentanții Guvernului, ai Ministerului Transporturilor. În mod orgnizat, eșalonat să asigurăm această deplasare ordonată a tuturor spre locurile dumneavoastră. Vă rog să transmiteți salutările noastre călduroase colegilor dumneavoastră de muncă, pentru că știu că toți au fost cu inima alături de noi, să vă urez dumneavoastră, familiilor dumneavoastră multă sănătate. Să ne vedem cu bine!”, le transmitea fostul președinte minerilor.

A fost nevoie de nu mai puțin de 27 de ani de la evenimentele de atunci pentru ca dosarul Mineriadei să fie trimis în judecată – exact pe 13 iunie 2017, când se comemorau zilele negre din 1990. Ion Iliescu, fost președinte al României, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Voican Voiculescu, fostul director SRI Virgil Măgureanu, alături de alți reprezentanți ai puterii de atunci au fost acuzați de crime împotriva umanității. Procurorii militari susțin că în zilele de 11 și 12 iunie 1990, autoritățile statului au hotărât să declanșeze un atac violent împotriva manifestanților aflați în Piața Universității din București, care militau în principal pentru adoptarea Punctului 8 al Proclamației de la Timișoara și își exprimau, în mod pașnic, opiniile politice, în contradicție cu cele ale majorității din puterea politică de la acel moment.

Gestul procurorilor nu a avut efectul scontat, pentru că pe 8 mai 2019, la aproape doi ani de la trimiterea în judecată, dosarul a fost desființat de Înalta Curte de Casație și Justiție și trimis înapoi procurorilor pentru refacere. Decizia nu este definitivă, iar Parchetul General a anunțat că va atac sentința instanței supreme.

