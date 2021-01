305.000 de persoane s-au înscris pe platforma de vaccinare anti-COVID. Locurile din București sunt epuizate în următoarele săptămâni, dar cetățenii se pot programa în județul Ilfov (VIDEO)

De la debutul celei de-a doua etape din capmania de vaccinare au fost libere pentru programări 364.800 de locuri. Cele mai multe dintre programări au fost deja făcute, iar până acum, pe platforma pentru programările care se fac online în cazul vaccinării anti-COVID s-au înscris peste 305.000 de persoane.

În București au fost deja epuizate toate locurile disponibile pentru vaccinare în următoarele săptămâni. Peste 62.000 de locuri s-au alocat deja în cea de-a doua etapă a campaniei de vaccinare, într-o singură zi, doar pentru municipiul Buucrești.

Cei care sunt în aceste momente, în Capitală și își doresc să se vaccineze pot face programări inclusiv în județul Ilfov. Aici, potrivit HoteNews.ro, mai există un număr de 7.397 de locuri libere, până la data de 16 ianuarie fiind ocupate 9.300 de locuri din total.

Până în prezent, au fost vaccinate 183.000 de persoane. Totodată, în cursul zilei de 16 ianuarie, premierul Florin Cîțu și-a declarat intenția de a avea, până în luna septembrie, o țintă de 10.400.000 de persoane imunizate împotriva noului coronavirus.

În acest context, discutăm despre 77.000 de vaccinauri care ar trebui să fie făcute zilnic. Până acum, de la debutul campaniei de vaccinare, în data de 28 decembrie, au fost făcute 183.000 de faccinări împotriva COVID-19.

În aceste moment se mai fac în continuare programări în platformă, pentru locurile rămase libere, dar pe de altă parte, cei din cadrul companiei Pfizer au anunțat că în perioada următoare ar putea ajunge mai puține vaccinuri.

Comapnia, dorește să realizeze o producție mai mare, iar pentru acest lucru este necesară o producție mai mică în următoarea perioadăș. Până în prezent au venit 5 transporturi cu vaccinuri anti-COVID de la compania Pfizer, adică aproximativ 460.000 de vaccinuri. În cursul zilei de luni, 18 ianuarie urmează să vină un transport cu mai puține doze, de aproximativ 90.000. Reamintim că Pfizer trebuia să livreze săptămânal o cantitate de 150.000 de vaccinuri anti-COVID în țara noastră.

