4,5 milioane de români au utilizat antibiotice în ultimul an pentru banale răceli sau dureri în gât. România se află pe locul 5 in Europa la consumul zilnic de antibiotice. Aceste cifre alarmante sunt rezultatele unui studiu făcut la cererea Societăţii Române de Rinologie pe un eşantion reprezentativ de 1566 de persoane.

