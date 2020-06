Crimă înfiorătoare în Reșița. 4 minori și-au omorât prietenul în bătaie și l-au incendiat (VIDEO)

Un bărbat în vârstă de 29 de ani, din Reşiţa, județul Caraș-Severin, a fost ucis și incendiat de 4 prieteni, toți minori. Victima și cei patru adolescenți au petrecut într-un adăpost improvizat, iar până la un moment dat, amețiți de aburii alcoolului, tinerii și-au snopit în bătaie tovarășul de distracție.

Pompierii au găsit cadavru bărbatului printre resturile incendiului

Autoritățile s-au sesizat inițial din cauza incendiului care cuprinsese adăpostul, iar în momentul în care focul a fost stins, au găsit cadavrul carbonizat al bărbatului și au bănuit că cineva a încercat să ascundă nenorocirea care avuse loc.

Cei 4 minori au recunoscut că și-au ucis prietenul

Presupușii criminali au vârste cuprinse între 16 şi 17 ani și locuiau în zona în care s-a produs oroarea în apropiere. Localnicii spun că cei 5 împărțeau banii și țigările pe care le aveau. După câteva ore, polițiștii i-au ridicat pe cei 4 suspecți care se aflau în locuințele lor, alături de părinții care nu bănuiau fapta îngrozitoare.

La audieri, toţi şi-au recunoscut faptele şi au fost arestați preventiv. Totuși, ancheta a scos la iveală faptul că doar unul dintre ei este criminalul, în timp ce prietenii lui sunt complici.

O tânără de 17 ani, arsă de vie de un criminal în serie

O altă crimă a cutremurat România, la sfârșitul săptămânii trecute, când un criminal în serie, eliberat condiționat după 26 de ani de închisoare, a incendiat o adolescentă de 17 ani, în Mehedinți.

Criminalul a pătruns în locuința ei, a stropit-o cu benzină, i-a dat foc și a fugit. Fratele victimei și vecinii i-au sărit imediat în ajutor, însă fata fusese grav arsă, deja.

Bărbatul care i-a dat foc minorei, era criminal în serie

Bărbatul care fusese condamnat pe viață pentru 5 crime săvărșite înainte de 1993 și eliberat condiționat în 2019, s-a răzbunat pe tânăra cu care se presupune că avea o relație, deoarece aceasta depusese plângere împotriva lui pentru viol și agresiune.

Minora care are arsuri pe 90% din corp a fost transportată inițial la Spitalul din Drobeta Turnu Severin, însă medicii au trimis-o la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală, din cauza severității arsurilor.

Fratele fetei a povestit îngrozit cum a înecrcat să să își salveze sora, dar și ce relație ar fi fost între cei doi.

“Când am ieșit eu din casă, soră-mea ardea, iar el fugea. Eu am fugit să o scot pe soră-mea și să arunc apă pe ea, din fântână. Am încercat să sting focul, iar el a fugit. Mi-a spus că soră-mea merită să ardă. Am luat găleata de apă și am aruncat apă pe ea. Ardea toată casa. El a venit și a dat cu benzină. Ar fi avut o relație cu soră-mea, am văzut mesaje la ea în telefon. Îi spunea că el a iubit-o și că l-a făcut să sufere", a spus fratele fetei pentru Actual Mehedinți.

Criminalul, Ion Turnagiu, a săvârșit cinci crime cu sânge rece pentru care fusese condamnat la 90 de ani de închisoare. În anii '90 acesta a omorât o femeie însărcinată în luna a șaptea, dar și doi bătrâni din București.