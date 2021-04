4 MOTIVE pentru care sa NU renunti la coltul tau personal din gradina

Locuirea la casa aduce cu sine unele avantaje, printre acestea fiind curtea exterioara. Posibilitatea de a petrece clipe de neuitat in aer liber, mangaiat de razele soarelui, reprezinta una din atractiile vietii la curte. Amenajarea trebuie, insa, realizata in asa fel incat sa corespunda tuturor necesitatilor. Astfel, pot fi create separatoare pentru a delimita gradina de zarzavaturi si legume, livada, gradina de flori, terasa si coltul personal.

Tot mai multi oameni vor sa aiba la indemana un colt personal in gradina, in care sa petreaca timp singuri sau in compania altora, asa ca organizarea lui devine un proiect ce nu trebuie amanat. De altfel, nici nu inseamna o investitie prea mare, pentru ca depinde totul de tipul de comoditati dorite. O idee la moda este amplasarea unei mese si a doua scaune fabricate din fier forjat sub un copac umbros.

Iata de ce nu trebuie sa renunti la coltul intim din gradina!

Desi unii poate nu ar intelege de ce ai nevoie de un astfel de colt in gradina, pentru ca toata curtea iti apartine la urma urmei, adevarul este ca fiecare spatiu de aici este bine delimitat si serveste unor interese de familie. Ai nevoie de un loc numai al tau, in care sa te retragi din ochii tuturor, unde sa ai posibilitatea de a petrece timp de unul singur, doar cu propriile ganduri. Fiecare are nevoie de astfel de clipe de meditatie, de introspectie, iar acest colt intim este perfect pentru a desfasura orice activitati;

Cand vrei sa te simti bine cu persoana draga, sa te retragi din interiorul ocupat de ceilalti membri ai familiei si sa simti fericire, un loc romantic poate fi exact ce ai nevoie. El poate fi creat in gradina. Amplaseaza un balansoar extensibil, pe care sa va puteti cuibari. Cateva ghivece cu flori si plante inalte, mici obiecte de decor vor intregi atmosfera;

Ti-ai dorit vreodata un loc departe de tot si toate, unde sa poti citi o carte buna, fara grijile cotidiene? Asaza un fotoliu de exterior sub un pom umbros si citeste in voie, ore in sir, pentru a reusi sa intri intr-o lume total diferita de cea obisnuita;

Coltul intim din gradina este potrivit si pentru a invita o prietena la ceai sau cafea. Aici puteti sa vorbiti in voie si sa impartasiti lucruri de suflet.

In concluzie, daca te pregatesti sa amenajezi coltul personal in curtea casei, trebuie sa planifici cu atentie detaliile pentru a obtine rezultate spectaculoase. Alege un loc mai departe de casa, poate in mijlocul livezii, unde sa fii tu cu tine insuti.