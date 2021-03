4 optimizari SEO pentru blogurile create pe un server de gazduire WordPress

Daca detii un blog personal, probabil stii deja cat de important este procesul de optimizare pentru motoarele de cautare. In momentul in care scrii un articol si-l postezi pe serverul de gazduire WordPress, te afli in competitie cu nenumarate persoane care au acoperit deja acelasi subiect. Astfel, poate fi destul de dificil sa te diferentiezi. Iata 4 modificari ce le poti face pentru a ajunge la potentialii clienti mai usor!

Instaleaza un plugin SEO

Cea mai populara varianta este Yoast SEO. Cu ajutorul acestuia, poti analiza cuvintele cheie incluse in fiecare pagina intr-un mod mai simplu, sa editezi descrierile meta si sa afli ce imbunatatiri poti efectua inainte de orice publicare. Un alt avantaj consta in faptul ca se creeaza automat un sitemap XML. Acesta este un fisier special care contine toata structura site-ului, impreuna cu sectiunile si link-urile interne. Datorita prezentei sale, robotii din Google pot sa afle de tine intr-un timp mai scurt. De asemenea, continutul este analizat intr-un mod mai clar si pozitia in ranking va urca mai rapid.

Seteaza permalinkuri noi

Un link permanent in serviciul de gazduire WordPress reprezinta denumirea completa a unei pagini web. Acesta poate avea pana la 2083 de caractere, insa, din punct de vedere SEO, ar fi recomandat sa ramana mai scurt – mai exact, de cel mult 100 de caractere. Adresele au formatul implicit deviat din numele postari. Acestea pot contine si diverse numere care fac referire la o anumita data. Este important sa retii faptul ca utilizatorii evita continutul postat in urma cu ani de zile, deoarece nu pare de actualitate.

Optimizeaza imaginile

O poza spune mai mult decat 1,000 de cuvinte, astfel ca imaginile din serverul de gazduire WordPress sunt foarte importante pentru experienta utilizatorilor. Pe langa asta, continutul tau are sanse mai mari sa fie distribuit. Alege un nume scurt si descriptiv, care sa aiba pana in 12 caractere. Al doilea pas este sa creezi un text ALT, care sa explice continutul postarii si motivul pentru care aceasta a fost publicata. Nu te stradui sa adaugi cuvinte cheie, deoarece procesul te poate afecta in mod negativ. Cauta o poza care sa fie disponibila pentru mediul public si focuseaza-te pe oameni. Este necesar ca fotografiile sa se incarce repede. Acest lucru il poti face prin micsorarea lor inainte de publicare sau prin utilizarea unui modul specific.

Alege o tema optimizata pentru dispozitivele mobile

Cautarile pe mobil sunt cu pana la 60% mai frecvente decat cele efectuate pe desktop. Din acelasi motiv, algoritmii SEO s-au modificat in ultimii ani pentru a facilita experientele de acest tip. Aria temei tale de pe serverul de gazduire WordPress trebuie sa fie adaptata la dimensiunile ecranului si sa asigure vizibilitate maxima. Pe langa asta, este necesar sa existe butoane prin care sa accesezi sectiunile din pagini. Alege o tema care sa aiba legatura cu nisa in care activezi si asigura-te ca aceasta este actualizata la zi. Versiunile vechi sunt pline de buguri si brese de securitate, ce pot pune in pericol siguranta. Poti investi banii intr-o tema premium sau sa instalezi Google AMP pentru ca paginile sa se incarce mai rapid.

Cat de importanta este optimizarea SEO?

Desi poti publica continut pe blog, acest lucru nu garanteaza faptul ca vei deveni popular si vei obtine succes. De aceea, este necesar sa faci o optimizare SEO pentru a-ti spori sansele de reusita. Nu in ultimul rand, tine cont sa alegi un plan de gazduire WordPress de la un furnizor cu experienta!

