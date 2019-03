42 de ani de la CUTREMURUL DIN '77. Primarul Gabriela Firea anunță măsuri de urgență pentru clădirile cu risc seismic (VIDEO)

La 42 de ani de la devastatorul cutremur din ‘77, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat că începe reabilitarea clădirilor cu risc seismic.

Edilul a anunțat că obiectivul este ca până în 2020 să se intervină la toate cele 351 clădiri încadrate în clasa I risc seismic din București.

”Peste 20 de ani de nepasare au sapat incet dar sigur, iar Bucurestiul s-a degradat pana la starea in care se afla azi. 351 de cladiri incadrate in clasa I de risc seismic au asteptat 27 de ani consolidarea, insa doar 20 de imobile au avut noroc, deci nici macar unul pe an! Mi-am propus ca pana în 2020 să se intervină la toate cele 351 de clădiri încadrate în clasa I de risc seismic.”, a spus Gabriela Firea.

Până acum au fost relocați peste 1500 de bucureșteni. Firea a mai anunțat că se dorește achiziționarea a încă 100 de locuințe de necesitate.

Luni, se împlinesc 42 de ani de la cutremurul care a ucis peste 1.500 de oameni, a ranit alte cateva mii şi a pus la pâmânt zeci de mii de locuinţe in România. Amintirile coșmarului din 4 martie 1977 nu au trecut! Au fost momente cumplite pentru milioane de români, in timpul acelui seism cu magnitutine de peste 7, care a eliberat o energie mai mare decât cea a 120 de bombe atomice.