5 ani de la tragedia de la Colectiv. Un lanț al memoriei între Curtea de Apel Bucuresti și clubul în care au ars zeci de tineri

Se împlinesc 5 ani de la tragedia care a zguduit România și în care zeci de tineri și-au pierdut viața. Apropiații vitctimelor incendiului din clubul Colectiv cer, încă o dată, să se facă dreptate, cu ocazia acestei comemorări triste.

În semn de protest față de faptul că Justiția nu a reușit în toți acești ani să-i aducă în spatele gratiilor pe cei vinovați, rudele și prietenii victimelor fac un lanț al memoriei între Curtea De Apel Bucuresti și clubul Colectiv.

"Acum 5 ani, un lanț al durerii ne-a îngenuncheat #colectiv. Copii și părinți, frați și surori, prieteni și iubiți au ars pe 30 octombrie 2015 și ne-au schimbat viața fără ca măcar să știe asta.

La 5 ani după #colectiv, un lanț de incompetență și corupție încă ucide zi de zi în România. La 5 ani după #colectiv, un lanț de aroganță și impostură încă ne îmbolnăvește în loc să ne vindece în spitale. La 5 ani după #colectiv, un lanț de nepăsare și iresponsabilitate continuă nedreptatea în loc să pedepsească vinovații în justiție.

La 5 ani după #colectiv, cerem dreptate!

Distanțați din 5 în 5 metri, vom face un lanț al memoriei între Curtea De Apel Bucuresti și clubul Colectiv", se arată în descrierea evenimentului anunțat pe celebra rețea socială.



Rudele victimelor îl atacă pe primarul sectorului 4 de la aceea vreme, Cristian Popescu Piedone

Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că Cristian Popescu Piedone este din nou primar, deși este considerat unul dintre responsabilii pentru tragedia în care și-au pierdut viața apropiații lor.

"La 5 ani de la Colectiv, mulțumită justiției, vom comemora cu Piedone primar. Mulțumim statului, politicienilor și justiției.Graniță ÎNCHISĂ! Cine NU va mai putea intra, sub nicio formă!

Se fac 5 ani de când într-un club situat în centrul Capitalei României a izbucnit un incendiu care a ucis 65 de tineri. 5 ani este un prilej bun de comemorare, dar mai ales, este un bun prilej de analiză a acțiunilor instituțiilor statului român. Am vrea să aflăm ce a schimbat statul român în acești 5 ani. Am vrea să știm ce s-a schimbat în autorizarea funcționării spațiilor publice.

Am vrea să știm ce s-a schimbat în autorizarea funcționării spațiilor publice. Am vrea să știm cum se deosebește acum în România. Am vrea să știm ce a schimbat IGSU în autorizare și control, ce pași a făcut în domeniul prevenției. Am vrea să aflăm ce a construit Ministerul Sănătății?! Ar fi trebuit să avem 5 Centre de Mari Arși. Ce avem după 5 ani? Am vrea să știm de ce după 5 ani nu avem vinovații în pușcărie", au notat reprezentanții Colectiv GTG 3010.

Cristian Piedone, care a revenit în politică și a câștigat mandatul de primar la Sectorul 5, deși în primă instanță, a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de închisoare, pentru abuz în serviciu în Dosarul Colectiv.