5 lucruri de care sa tii cont inainte sa te muti in chirie

Pregatirile de a te muta in chirie pentru a trai independent, in propria ta locuinta, sunt deosebit de incitante. Totodata, este un pas care te ingrijoreaza putin pentru ca trebuie sa tii cont de atat de multe lucruri. Iata cateva lucruri importante la care trebuie sa te gandesti inainte de a accepta una dintre miile de oferte de inchirieri garsoniere in Bucuresti.

1.Fii sigur ca iti poti permite

Sigur ca baia recent modernizata si mobilierul modern din garsoniera in care vrei sa te muti te vor incanta maxim, dar gandeste-te la ziua in care trebuie sa platesti chiria. Daca nu iti faci un calcul exact cu cheltuielile pe care trebuie sa le suporti la sfarsit de luna, risti ca dupa trei luni imbunatatirile garsonierei care te-au atras la inceput sa nu mai para la fel de interesante. Fii cinstit cu tine si nu te intinde mai mult decat iti este plapuma.

2.Nu plati nimic pana nu vezi garsoniera

Exista multe modalitati de a fi inselat cand vine vorba inchiriat o locuinta. Daca cineva va cere bani pentru a vedea o garsoniera sau un apartament, este un mare semn de intrebare. Daca vrea sa te convinga sa inchiriezi o locuinta pe care ai vazut-o doar in poze, este un semn si mai mare de intrebare. Practic, nu da niciun ban pana nu esti convins ca este o tranzactie legala a unei locuinte in care chiar iti doresti sa te muti.

3.Daca proprietarul pare prea dornic sa inchirieze, ai grija.

Uneori, proprietarul ar putea fi prea nerabdator sa inchirieze si iti propune sa sariti peste contract, verificari de acte etc. Este un alt semn de ingrijorare. De asemenea, ar putea fi vorba despre ceva in neregula cu cladirea sau cu garsoniera in sine. Daca nu urmezi toti pasii legali iti va fi foarte greu sa fii despagubit daca apare o problema.

4.Incearca sa cunosti potentialii vecini.

Ca si proprietarul locuintei pe care o vei inchiria, viitorii vecini iti pot crea diverse probleme, asa ca incearca sa iti cunosti potentialii vecini. Nu vrei sa ajungi sa te trezesti peste noapte din cauza zgomotelor infernale din apartamentul vecin sau sa stai mereu cu grija ca garsoniera ta ar putea fi sparta cand esti plecat la munca.

5.Verifica grosimea peretilor

In ultimii ani, constructorii au inceput sa puna accentul pe aspectul cladirii, pentru a lua ochii clientilor, facand rabat de la calitate, in incercarea de a reduce cat mai mult cheltuielile. Astfel, multe blocuri care ti se par impecabile si mobilate in maniera moderna au pereti foarte subtiri. Atat de subtiri incat viata alaturi de vecinii de palier ti se va parea un calvar. Ai grija la acest lucru si verifica cat de grosi sunt peretii locuintei in care vrei sa te muti in chirie.