5 lucruri importante înainte să îți duci copilul pentru prima dată la dentist

Sănătatea celor mici este prioritatea tuturor părinților pentru că toți ne dorim ca cei mici să fie sănătoși și să nu se confrunte vreodată cu durerea. Primele vizite în cabinetele medicilor specialiști au un rol extrem de important pentru dezvoltarea copiilor, însă pentru cei mai mulți părinți acestea pot reprezenta o adevărată provocare. Tocmai pentru că prima vizită a copilului în cabinetul stomatologic este extrem de importantă pentru sănătatea danturii și a întregului organism și pentru că ne dorim ca experiențele la medic să fie cât mai plăcute, am pregătit o listă cu 5 dintre cele mai importante lucruri pe care să le faci înainte de a-l duce pe cel mic pentru prima dată la medicul dentist.

Clinica și mediul potrivit

Clinicile stomatologice special destinate copiilor sunt secretul dințișorilor sănătoși, dar și al experiențelor plăcute, pline de zâmbete și bucurie. Pentru a te asigura că micuțul tău are parte atât de tratamente stomatologice realizate de către medici pedodonți, specializați în lucrul cu copiii, cât și de vizite plăcute destinate nu doar tratamentelor, ci și jocului și învățării este ideal să alegi o clinică potrivită pentru el.

Jocul face parte din rutina zilnică a celor mici, tocmai de aceea este indicat ca toate activitățile noi pe care le descoperă să facă parte din acest universul. Pentru ca prima experiență a copiilor la medicul dentist să fie una plăcută, care să îi facă să se simtă în largul lor, unele clinici stomatologice moderne pun la dispoziție o întreagă lume de poveste. Personajele din desenele animate, jocurile digitale cu care cei mici sunt obișnuiți în ziua de astăzi, poveștile despre instrumentarul utilizat și posibilitatea colecționării anumitor recompense sunt doar câteva dintre surprizele pe care cei mici le pot descoperi în aceste clinici stomatologice. Înainte de a merge cu cel mic pentru prima dată la medicul dentist, informează-te despre mediul pe care urmează să îl descoperiți și povestește-i despre acesta. În acest fel, cel mic va fi curios de noua provocare și va privi vizita la medicul stomatolog ca pe o nouă aventură.

Vizita pentru împrietenire

Cu cât vizitele la medicul dentist au loc mai devreme, cu atât copilul se va obișnui mai repede cu rutina vizitelor regulate, iar riscul apariției afecțiunilor dentare va fi unul mai scăzut. Tocmai pentru că ne dorim ca cei mici să meargă cu plăcere la stomatolog, este necesar să evităm ca primele vizite să fie realizate atunci când ei se confruntă cu durerea provocată de afecțiunile dentare. Alege din timp o clinică stomatologică unde îți dorești să mergeți și programează o vizită pentru împrietenire, chiar dacă micuțul tău nu are probleme cu dințișorii. Pentru început, va putea descoperi noul mediu, va putea face cunoștință cu medicul și cu echipa sa și va putea vedea care sunt instrumentele utilizate și care este rolul acestora. În funcție de receptivitatea fiecărui copil, în cadrul unei vizite de împrietenire poate avea loc și un simplu consult medical, astfel medicul pedodont îți va putea spune dacă este necesar ca cel mic să urmeze un anumit tratament pentru prevenție.

CÂND DISPARE pandemia de CORONAVIRUS? S-A AFLAT MARELE SECRET

Ora programării

Fiecare copil are o rutină zilnică bine stabilită, iar părintele știe foarte bine când acesta este mai receptiv și când are răbdarea suficientă pentru a descoperi noi activități. Este recomandat ca ora stabilită pentru prima vizită în cabinetul stomatologic să fie potrivită pentru rutina fiecărui copil. Astfel, dacă știi că dimineața este o perioadă potrivită pentru ca micuțul tău să se bucure de o nouă aventură discută cu medicul și fă o programare din timp astfel încât să nu fiți nevoiți să ieșiți din rutina zilnică și în locul somnului de după prânz să fiți nevoiți să mergeți la dentist.

Jocurile de rol

Așa cum am menționat mai sus, jocul face parte din universul celor mici, tocmai de aceea înainte de prima vizită la medicul dentist poți introduce în rutina copilului noi jocuri cu ajutorul cărora să își formeze o imagine despre ceea ce urmează să se întâmple. Conform specialiștilor de la What to Expect, cititul poveștilor despre stomatologie și jocurile de rol sunt o bună modalitate pentru a-l pregăti pe cel mic pentru prima sa vizită în cabinet. Folosește cărți de povești și ilustrații despre stomatologie și încurajează-l pe cel mic să fie chiar el dentistul care să ajute jucăriile preferate să își salveze dințișorii.

Pozitivitatea și calmul

Nu în ultimul rând, pentru ca cel mic să aibă o experiență plăcută la dentist, este foarte important ca tu să fii pozitiv și să îi vorbești cu calamitate despre ceea ce urmează să se întâmple. Indiferent dacă experiențele tale la dentist nu au fost atât de plăcute în copilărie, este necesar să fii conștient de faptul că în ziua de astăzi stomatologia s-a schimbat, iar durerea și disconfortul apar doar atunci când afecțiunile dentare nu sunt tratate, nu și atunci când mergem regulat la medicul stomatolog. Pentru a te asigura că micuțul tău va merge liniștit către prima sa vizită la dentist, este foarte important să te vadă pe tine că ești liniștit și că privești această vizită ca pe o activitate normală.