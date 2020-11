5 sloturi populare cu payout mare

Payout-ul este un criteriu important pentru pasionații de păcănele atunci când aleg jocul la care să se distreze. Este de înțeles, în condițiile în care nu doar distracția este importantă, ci și șansele de a câștiga.

Iar dacă un joc are un payout mai mare acest lucru înseamnă că și șansele de câștig pot fi mai mari. Astfel, payout-ul reprezintă procentul din sumele mizate care se întoarce la jucători pe o perioadă de timp. În general, jocurile un payout de peste 90%. Acest lucru înseamnă că operatorul reține câteva procente pentru a-și acoperi costurile de funcționare, iar restul banilor se întorc către jucatori.

Trebuie ținut cont însă că payout-ul nu este valabil doar pentru o sesiune anume, ci pentru o perioadă mai mare de timp. Cu alte cuvinte, dacă un joc are un payout de 95%, nu înseamnă că utilizatorul riscă să piardă doar 5 lei în cazul în care va miza 100 de lei. Poate să piardă o sumă mai mare, la fel cum și poate câștiga mai mult de 100 de lei. Asta deoarece payout-ul e valabil pentru o perioadă mai mare de timp.

Iată, așadar, 5 jocuri cu payout mare:

1. Starbust - Lansat de compania NetEnt în anul 2013, Starbust are un RTP de 96.1%. Este un joc destul de simplu și foarte apreciat de fanii păcănelelor. Are o tematică retro, completată de o muzică relaxantă. Printre simboluri se regăsesc pietre de diferite culori, care încep să tremure și să strălucească atunci când apeși spin. De asemenea, printre cele mai căutate simboluri sunt 7 și "Bar", care declanșează și rotirile gratuite. De altfel, mai multe detalii despre cum puteți obține rotiri gratuite găsiți în acest articol .

2. Blood Suckers - NetEnt ne obișnuiește cu jocurile care au un payout mare, iar Blood Suckers nu face excepție. Astfel, payout-ul acestui joc este de 98%, iar variația este scăzută, cu o schemă 5X3. Ce impresionează mai tare este însă grafica acestui joc, care are animații înfricoșătoare cu vampiri . Astfel, pe lângă vampiri, ca simboluri mai găsim o arbaletă, o biblie cu cruce pe ea, o poțiune magică și patru personaje mistice. Iar simbolul Wild este contele Dracula , care încearcă să sugă sângele unei domnișoare.

3. Book of Dead - Producția celor de la Play'n GO reușește să te transpună cu mii de ani în urmă, în mitologia egipteană . De altfel, printre simboluri se află aventurierul Rich Wilde, dar și o reprezentare a Cărții Morților. Lansat în 2014, Book of Dead are un payout de 96.21%, variație medie, schemă 5X10, pariul maxim este de 500 RON, iar câștigul maxim ajunge la 250.000 RON. De asemenea, acest joc beneficiază de specială și de rotiri gratuite.

4. Gonzo's Quest - Tot în toamna anului 2013, NetEnt a lansat un alt titlu de succes. Gonzo's Quest are un payout de 95.97% și se află în topul preferințelor fanilor de păcănele. Grafica este excelentă, sunt 5 role și 20 de linii de plată, iar câștigul maxim ajunge până la 50.000 RON, la un pariu maxim de 200 RON. Gonzo's Quest are specială, runde gratuite, iar printre simboluri regăsim unele inspirate din cultura mayasă. De asemenea, există și o mască de aur care ține locul Scatter-ului.

5. Mega Joker - Un alt titlu din colecția celor de la NetEnt, Mega Joker vine cu un payout spectaculos de 99%. Totuși, pentru a activa acest payout trebuie să joci în modul Supermeter. În modul normal, payout-ul este ceva mai mic. Jocul în sine este însă destul de distractiv, iar printre simboluri găsim fructe precum prune, pepeni lămâi și cireșe, un joker, dar și un cufăr cu aur. Grafica jocului este destul de simplă, dar un minus primește la capitolul coloană sonoră.Acest apartament a fost abandonat. Când au deschis ușa, după 70 de ani, au găsit ceva CUTREMURĂTOR