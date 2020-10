550 de polițiști au făcut verificări în București. Controalele au vizat localurile din Centrul Vechi, piețe sau mijloacele de transport în comun (VIDEO)

550 de poliţişti din Capitală, alături de poliţiştii locali, au efectuat controale în localurile din centrul vechi, pieţe sau mijloacele de transport în comun din Bucureşti. Oamenii legii au aplicat amenzi în valoare totală de peste 169.000 de lei.

Poliţiştii au mers să vadă dacă sunt respectate măsurile care se aplică pe durata stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19. Acțiunea a vizat peste 1000 de obiective precum restaurante, terase, localuri de tip fast-food și autoservire, dar și 850 de mijloace de transport în comun.

Poliţiştii au legitimat peste 3.100 de persoane şi au fost identificate peste 700 de oameni care nu respectau măsurile de protecţie individuală. Astfel s-au acordat sancţiuni contravenţionale în valoare de 93.000 de lei. De asemenea, au fost aplicate amenzi de 38 de mii de lei pentru nerespectarea măsurilor privind carantina şi izolarea. Potrivit Poliţiei Capitalei, sancțiunile au fost aplicate pentru nepurtarea măștilor de protecție, iar în cazul societăților comerciale pentru nerespectarea distanței minime între mese, a depășirii numărului maxim de persoane la o masă, pentru nerespectarea orei de închidere a activității și pe linie de siguranță a alimentelor și protecția incendiilor.

Au fost dispuse și măsuri de confiscare în valoare de 1200 lei pentru produse alimentare neconforme.

