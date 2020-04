Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, marți, că încă 12 bolnavi de COVID-19 au murit, în România, astfel că bilanțul deceselor înregistrate în rândul pacienților testați pozitiv pentru coronavirus a urcat la 663. A 13-a victimă de astăzi a fost raportată în de dimineață, fiind vorbva despre un medic din localitatea Brad, județul Hunedoara. Femeia de 70 de ani era specializată in medicina interna, doctor in medicina și se afla in contract de colaborare cu Spitalul Municipal Brad. Ea suferea de mai multe boli grave, iar în urma infectării cu noul coronavirus a decedat.

Cine sunt ultimele victime ale COVID-19 pe teritoriul României

Decesul 651 se referă la o femeie de 76 de ani, din Ilfov, care a fost internată în 25 aprilie în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din București. Ea a fost confirmată cu COVID-19 în 24 aprilie, iar decesul s-a produs în 27 aprilie. Victima provine din focarul de la Căminul de bătrâni din județ, unde a avut contact cu o persoană infectată. Conditii medicale pre-existente: Boala cardio-vasculara. Diabet zaharat tip II. Dementa senila

Decesul 652 implică un bărbat de 84 de ani, din Argeș, care a fost internat în Spitalul Județean Pitești în 12 aprilie, când aveau să fie recoltate și probele pentru infecția cu SARS-CoV-2. El a fost confirmat pozitiv la o zi distanță, în 13 aprilie, după care a fost trasnferat la Spitalul Orășenesc Mioveni (spital suport). Decesul s-a produs în 28 aprilie. Conditii medicale pre-existente: Insuficienta cardiaca globala clasa 2-3. HTA. Sechele AVC. Insuficienta renala acuta. HDS

Decesul 653 se referă la o femeie de 65 de ani, din ARgeș, care a fost internată tot în Spitalul Județean Pitești, în 16 aprilie. Tot atunci au fost recoltate și probele, iar rezultatul a venit pozitiv pentru infecție cu coronavirus în 17 aprilie. Ulterior, în 18 aprilie, femeia a fost transferată la Spitalul Orășenesc Mioveni. Conditii medicale pre-existente: Neoplasm de pancreas. Diabet zaharat insulino-dependent. Insuficienta renala cronica - dializata.Splenectomie. HTA

A 654-a victimă este o femeie de 80 de ani, din Neamț. Ea a fost internată, în 31 martie, la Secția Medicală din Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Probele au fost reccoltate în 1 aprilie, iar femeia a fost confirmată cu COVID-19 în 2 aprilie, după care a fost transferată în Secția de Boli Infecțioase. Ea a murit în 27 aprilie. Comorbidități: AVC sechelar. Fibriliatie atriala permanenta. HTA esentiala. Diabet zaharat tip II.

Decesul 655 vizează o femeie de 64 de ani, din Ialomița, care a fost internată în Secția Oncologie din Spitalul Județean de Urgență Slobozia. Data recoltării este 25 aprilie, în timp ce data confirmării este 27 aprilie. Totuși, ea murise deja din 25 aprilie. Conditii medicale pre-existente: Neoplasm bronho-pulmonar cu metastaze cerebrale

A 656-a victimă este o femeie de 81 de ani, din județul Alba. În 13 aprilie, ea era internată în Spitalul PNF Aiud. Dacă data recoltării este chiar 13 aprilie, data confirmării este 14 aprile. La două zile distanță, în 16 aprilie, victima era transferată la Spitalul Mun. Blaj, pentru că starea sa se agravase. Își găsea sfârșitul în 28 aprilie. Conditii medicale pre-existente: Obezitate. Cecitate bilaterala

A 657-a victimă este o femeie de 76 de ani, din județul Timiș. Probele pentru COVID-19 au fost recoltate în 17 aprilie, cu ocazia dializei efectuate într-un centru din Timișoara (salon separat). Femeia a fost confirmată cu infecție cu SARS-CoV-2 în 18 aprilie, iar în 19 aprilie a fost mutată în Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara. Decesul s-a produs în 28 aprilie. Conditii medicale pre-existente: Insuficienta renala cronica dializata. HTA. Diabet zaharat.

A 658-a victimă este un bărbatd e 82 de ani din județul Argeș. În data de 9 martie a fost internat la Spitalul Județean Pitești -Sectia Chirurgie vasculara, unde a suferit o amputatie de coapsa dreapta. Data recoltării este 17 aprilie - la acel moment pacientul era asimptomatic. În data de 19 aprilie, acesta este transferat la Spitalul Orasenes Mioveni (spital de suport), iar în data de 28 aprilie a decedat. Conditii medicale pre-existente: Diabet zaharat tip II. HTA

A 659- a victimă este o femeie de 70 de ani din județul Hunedoara. Este vorba despre un medic care lucra la Spitalul Municipal din Brad. Femeia suferea de diabet, obezitate, cardiopatie ischemică și hipertensiune arterială.

Primarul din Brad, Florin Cazacu, a declarat pentru B1 TV că aceasta s-a prezentat la începutul lunii la departamentul de Primiri Urgențe, având doar ușoare simptome, dar apoi starea i s-a agravat, iar când a ajuns din nou în acest departament, pe 8 aprilie, se simțea deja foarte rău. A fost nevoie de transportul medicului la o unitate medicală din Cluj, unde a și decedat marți dimineață. Până acum, au mai murit un ambulanțier din Suceava, trei asistente din Brașov, Țăndărei, respectiv Constanța, un medic tot din Constanța și un altul din Botoșani.

Mediul pensionar specializat in medicina interna, doctor in medicina, aflat in contract de colaborare cu Spitalul Municipal Brad. Din data de 31/03/2020 nu s-a mai prezentat la serviciu.

Din 08/04/2020 starea pacientei s-a agravat, s-a prezentat la Spitalul Municipal Brad pentru test rapid (rezultat pozitiv) si a fost internata in aceeasi zi.

Transferata pe 08/04/2020 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, unde a fost intubată. În data de 27 aprilie a decedat.

A 660-a victimă este este o femeie de 77 de ani din județul Cluj. Aceasta a fost internată la data de 7 aprilie la Spitalul Municipal Cluj, transferata in aceeasi zi in Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Sectia ATI. Data recoltării este 7 aprilie, iar rezultatul a venit o zi mai târziu. DEcesul s-a confirmat în data de 27 aprilie. Conditii medicale pre-existente: Obezitate. Diabet zaharat. HTA. Bloc AV. Cardiopatie ischemica. Insuficienta cardiaca cronica clasa NYHA III

A 661-a victimă este un bărbat de 80 de ani din județul Botoșani. El a fost internat în 23 aprilie in Spitalul Județean de Urgență Botosani. O zi mai târziua fost confirmat cu noul coronavirus, iar în 28 aprilie a murit. Conditii medicale pre-existente: Insuficienta renala cronica. Dializat. Cardiopatie mixta. Cecitate.

A 662-a victimă este o femeie de 81 de ani din județul Suceava. Ea a fost internată la data de 13 aprilie in SM Radauti, cu Zona Zoster. REcoltarea s-a făcut în data de 21 aprilie, iar confirmarea a venit două zile mai târziu. Dataa decesului este 21 aprilie. Conditii medicale pre-existente: HTA. Cardiopatie ischemica cronica. BPOC. Senilitate (s-a plimbat prin toata sectia).

A 663-a victimă este o femeie de 72 de ani din județul Suceava. Aceasta a fost internată în data de 9 aprilie la Spitalul Județean de Urgență Suceava, internata pentru AVC ischemic silvian stang cu hemiplegie dreapta. A fost confirmată cu COVID-19 în data de 19 aprilie, iar în 27 aprilie a murit. Conditii medicale pre-existente: Diabet zaharat. HTA.