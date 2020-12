7 beneficii pe care jocurile video le au pentru sănătate

Jocurile video sunt adesea considerate, pe nedrept, ca fiind nesanatoase. Dezbateri pe aceasta tema au aparut odata cu aparitia jocurilor video Pong, in 1972. In timp, jocurile video au evoluat devenind accesibile oricui, la un simplu click.

Din pacate multe persoane au presupus ca jocurile video sunt cauza a muneroase probleme mentale si fizice, desi nu exista studii clare care sa ateste acest lucru.

Exista insa o multime de alte studii efectuate de-a lungul timpului asupra efectului pe care jocurile video le au asupra oamenilor, si s-a demonstrat ca acestea au numeroase efecte benefice asupra sanatarii fizice si nu numai. Printre acestea se afla capacitatea de a lua decizii mai rapid, o mai buna coordonare, risc scazut de a suferi de depresie, cresterea activitatii sociale si multe altele. De exemplu, jocuri precum World of Warcraft, Call of Duty sau Splinter Cell, care sunt jocuri multiplayer, pot ajuta jucatorii sa lege noi prietenii si sa lege mai usor relatii cu cei din jur. In schimb, jocuri precum Wii Fit te ajuta sa te distrezi si sa te mentii in forma. Iata asadar sapte beneficii uimitoare pe care le au jocurile video.

1. Imbunatatesc dexteritatea

Pentru a juca anumite jocuri ai nevoie de o dexteritate crescuta. Pe aceasta o capeti in timp, insa jocurile te pot ajuta sa grabesti acest proces. Un studiu care a implicat o echipa de chirurgi a demonstrat ca cei care jucau jocuri video efectuau proceduri avansate intr-un mod mai rapid si precis si faceau cu 37% mai putine greseli decat cei care nu jucau jocuri video.

Mai mult, anumite jocuri video au fost, de asemenea, folosite ca terapie fizica pentru a ajuta victimele accidentelor vasculare cerebrale sa-si recapete mobilitatea articulatiilor mainilor.

2. Abilitati sociale mai bune

Stereotipul persoanei timide care joaca jocuri video ca modalitate de a evada din realitate nu este o radiografie a majoritatii jucatorilor. Din contra, acestia reprezinta doar o mica parte dintre jucatori. Mai mult, studiile efectuate pe copiii pasionati de gaming au demonstrat ca cei care jucau mai multe jocuri video aveau relatii sociale mai bune, performante mai bune la scoala si puteau lucra mai bine in echipa.

3. Gasesti mai usor solutii pentru probleme

Jucand jocuri video poti invata sa gasesti mai usor solutii pentru problemele zilnice. Asta deoarece jocurile precum puzzle-uri sau gasirea de solutii pentru anumite probleme iti dezvolta imaginatia si atentia si in ceea ce priveste luarea de decizii si gasirea de solutii pentru anumite probleme.

4. Iti poti tonifia musculatura

Consolele de jocuri din prezent te ajuta sa faci mai multa miscare si sa nu mai petreci timpul pe canapea. Exista jocuri care pot inlocui cu succes mersul la sala si care te ajuta sa faci miscare in confortul propriei case, intr-un mod amuzant.

5. Imbunatatesc starea de spirit si regleaza ritmul cardiac

Studiile au aratat ca unele jocuri video pot imbunatati starea de spirit, dar pot regla si ritmul cardiac. Asta deoarece jocurile te ajuta sa scapi de stres. Corelatia (nu cauzalitatea) dintre jocurile video si stres s-a reflectat in numeroase studii independente, motiv pentru care jocurile video sunt folosite in terapie de peste un deceniu.

6. Incetinesc procesul de imbatranire

Anii nu pot fi opriti in loc si nimeni nu ramane tanar pentru toata viata. Cu toate acestea efectele batranetii pot fi prevenite sau macar incetinite daca avem un stil de viata sanatos. Asta presupune o dieta sanatoasa, exercitii fizice si antrenarea creierului. Jocurile de logica, puzzle-urile si alte jocuri care presupun o atentie crescuta, ajuta la imbunatatirea memoriei, dar si la mentinerea activa a creierului. Iar jocurile care te fac sa te ridici de pe canapea si sa faci miscare te ajuta sa te mentii in forma.

7. Ajuta la tratarea depresiei

Jocurile video pot ajuta pacientii sa se vindece de depresie. Pe langa ajutorul de specialitate, jocurile video pot juca un rol important in vindecarea depresiei. Potrivit unui studiu efectuat pe 168 de adolescenti cu varsta medie de 15 ani, diagnosticati cu depresie, s-a demonstrat ca cei carora le-a fost recomandat sa joace jocuri video (mai exact jocul SPARX) au trecut cu mai multa usurinta peste episoadele depresive.

