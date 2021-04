A amenințat interlopii din oraș cu pistolul, pe Facebook, dar nu a mai apucat să-și facă „dreptate". Poliția a intrat peste el, în casă: „Măcar trei omor!" (VIDEO)

Interlopii și „bombardierii" au devenit prezențe obișnuite pe rețelele sociale. Printre aceștia se numără și Sile Bocz, un individ din Timișoara, care și-a amenințat adversarii live, pe Facebook.

Săptămâna trecută, Sile și-a prezentat în social media pistolul și a adresat cuvinte dure interlopilor care-i fac probleme. Le-a transmis adversarilor că e gata să facă dreptate, dar Sile nu a mai apucat să-și ducă planul la capăt. Polițiștii din Timiș, Serviciul de Investigații Criminale, l-au arestat pe showmanul din online, a cărui locuință a fost percheziționată.

„După ei, pe mine mă omor"

Sile și-a exprimat disperarea într-un live de câteva minute.

„Interlopii din Timişoara au venit pe mine... Au venit 70 – 80 de oameni peste mine, ai lui Deian şi ai lui Drăgan. Au venit şmecherii... Am decât şapte, opt luni de zile de când sunt afară. Am vrut să fac un pic de comerţ, de una alta, şi a auzit lumea că fac un pic de bani şi a venit să mă amendeze, să ceară taxă de protecţie pentru că am greşit, am fost la cineva să-i cer banii care mi-i datora. Toţi şmecherii din Timişoara m-au alergat, au vrut să mă omoare pe mine, pe familia mea.

Îi înjur până mă omoară ei pe mine sau îi omor eu pe ei, măcar pe trei. Am un pistol. Înainte să omor şapte, opt, ultimul mi-l trag eu în cap. Să ştiţi, că ultimul, eu mă omor”, a transmis bărbatul.

„Ultimul, eu mi-l trag în cap. M-aţi nenorocit, de ce vreţi să mă nenorociţi? Îmi ameninţaţi copiii, măi interlopilor, măi gunoaielor?! Sunteţi nişte mizerii, mă!”, a strigat Sile Bocz.

