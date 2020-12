A apărut prospectul vaccinului anti-COVID-19. Medic: Reacțiile adverse sunt chiar mai puține decât la vaccinurile care se fac de rutină (VIDEO)

A apărut prospectul vaccinului anticoronavirus. Documentul arată care este compoziţia serului, pentru cine este el destinat, dar şi care sunt posibilele reacții adverse. Astfel, printre cele mai importante efecte secundare se numără şi şocul anafilactic, care apare însă foarte rar, informează B1 TV.

Agenţia Europeană a Medicamentului a făcut public prospectul vaccinului anticoronavirus. Cele mai importante informaţii menţionate în acesta vizează compoziţia, doza şi modul de administrare, dar şi reacţiile adverse pe care le poate avea serul.

În primul rând, vaccinul este ţinut într-un flacon care conţine cinci doze, este de culoare albă şi trebuie diluat înainte de a fi utilizat.

În ceea ce priveşte administrarea, în prospect este menţionat că vaccinul este destinat persoanelor care au peste 16 ani. Serul se administrează intramuscular şi, pentru a avea anticorpi, este nevoie de două doze, care sunt injectate la un interval de trei săptămâni.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.