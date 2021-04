A cincea noapte de proteste anti-restricţii: Sute de oameni au manifestat în Capitală (VIDEO)

A fost a cincea noapte la rând de proteste anti-restricţii în Capitală, dar, din nou, fără a mai fi vorba despre amploarea celor de luni. Câteva sute de oameni s-au strâns în Piaţa Universităţii, de unde au pornit spre Piaţa Victoriei. Au fost o mulţime de steaguri şi de vuvuzele, dar nu şi măşti de protecţie.

Câteva sute de protestatari, majoritatea tineri, au ieșit în stradă pentru a cincea noapte cosecutiv, pentru că, spun ei, nu își mai doresc restricții. Cei care au luat parte la manifestație au cerut ca libertatea lor sa nu le mai fie îngradită în vreun fel.

Au fost, însă, cu mult mai puțini protestatari comparativ cu zilele trecute. De la Universitate, aceștia și-au dus cu ei mesajele până în Piața Victoriei.

Unii protestatri au avut cu ei drapelul național, alții, vuvuzele. Dar foarte puțini, mască de protecție. Au refuzat să o poarte deși fuseseră atenționați de jandarmi să respecte normele de siguranță sanitară impuse pe timp de pandemie.

Câteva sute de protestatari s-au adunat noaptea trecută și în orașele Arad și Constanța.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.