A cincea tranșă de vaccin anti-COVID-19 a ajuns în România: Peste 87.000 de doze, distibuite către centrele din țară (VIDEO)

A cincea tranșă de vacin anti-COVID-19, livrată de Pfizer și BioNTech, a ajuns luni dimineață în România. Este vorba despre 87.750 de noi doze din serul împotriva noului coronavirus. O parte dintre acestea a fost adusă cu o aeronavă ce a aterizat, luni, în jurul orei 7.00 pe aeroportul Otopeni. Nu toate dozele ajung însă în Capitală. Vaccinuri ant-COVID-19 din această tranșă sunt trimise, tot pe cale aeriană, și la Cluj-Napoca și Timișoara.

Producătorul vaccinului asigură transportul dozelor, pe cale terestră, către centrele de stocare din țară. Flacoanele cu ser sunt transportate în containere speciale, cu gheaţă carbonică şi folie etanşă.

Iată, mai jos, cum se va împărți tranșa de 87.750 de noi doze de vaccin:

