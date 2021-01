A cincea tranșă de vaccin Pfizer - BioNTech ajunge luni în România. Cum vor fi distribuite în țară cele 87.750 de doze

Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 a anunțat că a cincea tranșă de vaccin anti-COVID-19 produs de Pfizer și BioNTech, care constă în 87.750 de doze, va ajunge luni în România, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca şi Timişoara.

Luni ajunge în România o nouă tranșă de vaccin anti-COVID-19

CNCAV a mai precizat că transportul celor 87.750 de doze de vaccin anticoronavirus către centrele de stocare va fi asigurat de firma producătoare. Acesta se va realiza în condiţii optime de siguranţă, în containere speciale, cu gheaţă carbonică şi folie etanşă.

Cum se vor distribui dozele de vaccin anti-COVID-19:

Centrul Regional de Distribuţie Bucureşti - 33.930

Centrul Regional de Distribuţie Braşov - 11.700

Centrul Regional de Distribuţie Cluj - 9.360

Centrul Regional de Distribuţie Constanţa - 8.190

Centrul Regional de Distribuţie Craiova - 7.020

Centrul Regional de Distribuţie Iaşi - 10.530

Centrul Regional de Distribuţie Timişoara - 7.020 doze.

Potrivit Comitetului, în centrele de vaccinare se vor utiliza atât doze recepţionate de România în tranşa curentă, cât și cele din tranșele anterioare.

Campania de vaccinare anti-COVID-19 în România a ajuns la a doua etapă

Campania de vaccinare anticoronavirus a început în Uniunea Europeană, deci și în România, pe data de 27 decembrie 2020. Anul trecut, țara noastră a primit o primă tranșă simbolică de 14.000 de doze din vaccinul produs de Pfizer și BioNTech.

Pe 15 ianuarie, campania de vaccinare a trecut în a doua etapă, destinată persoanelor cu vârsta peste 65 de ani, persoanelor cu boli cronice, indiferent de vârstă, precum şi personalului-cheie care desfăşoară activităţi în domenii esenţiale.

Klaus Iohannis și Florin Cîțu, printre cei vaccinați anti-COVID-19 odată cu debutul celei de-a doua etape

Pentru a da un exemplu, chiar vineri s-a vaccinat președintele Klaus Iohannis.

„Este o procedură simplă. Nu doare. Vreau să subliniez că acest vaccin este sigur, este eficient și recomand tuturor vaccinarea. Vaccinarea împreună cu respectarea măsurilor de restricție ne vor scoate din pandemie”, a declarat atunci șeful statului.

Sâmbătă i-a urmat și premierul Florin Cîțu.

„Mă bucur că am putut să mă vaccinez, am făcut-o atât pentru mine, cât şi pentru cei din jurul meu şi, bineînțeles, să dau un semnal de încredere pentru toţi românii. Am văzut acest semnal, că românii vor să se vaccineze, şi ieri în interesul de a se înscrie pe platformă, dar orice este nevoie să vină din partea mea pentru a-i convinge pe cât mai mulți români să se vaccineze, voi face. Este important să înţelegem că împreună cu păstrarea măsurilor de restricție în continuare, vaccinul şi tratamentele care apar, doar aşa putem să învingem această pandemie. Rămânem la același obiectiv pe care l-am prezentat în ultimele zile, 10.400.000 de români vaccinați până în septembrie, şi nu ne vom abate de la acest obiectiv”, a afirmat, la rândul său, șeful Guvernului.