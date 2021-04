UPDATE: 7 aprilie, ora 9:40// Radu Mihaiu, primarul sectorul 2, a oferit, miercuri dimineață, primele declarații despre acțiunea de demolare a spatiilor comerciale de la metrou.

"Este un domeniu public al statului, în administrarea Metrorex, iar Poliția Locală poate sprijini agențiile statului pentru eliberarea construcțiilor amplasate ilegal. Nu știu ce se întâmplă cu cei care administrează spațiile. În acest moment, administrarea acestui spațiului este a Metrorexului. Aceste construcții nu au autorizație de construire și sunt un adevărat pericol în ceea ce privește evacuare caz de incendiu",

Agenții comerciali au fost notificați săptămâna trecută. Pentru desființare a fost afișată dispoziția primarului aseară, iar Metrorex a renunțat la dreptul de a își ridica singur construcțiile amplasate ilegal.

Aici în Ștefan cel Mare sunt 6, în Pipera încă 2 , la Obor nu este niciunul, la Piața Iancului mai sunt câteva, dar acolo avem un schimb birocratic între noi și Primăria Capitalei"a spus Radu Mihaiu.

Întrebat dacă demolările se desfășoară astăzi doar în sectorul 2, edilul a răspuns: "Nu pot să dau detalii. În sectorul 2 se întâmplă pentru ca am semnat eu dispozițiile aseară", a afirmat primarul.

În ceea ce privește marfa care a rămas în interiorul magazinelor, Radu Mihaiu a declarat că și bunurile vor fi sigilate și duse într-un depozit, dacă proprietarii nu o ridica în timp util.

"Vor fi demolate tot astăzi [n.r.magazinele care încă au marfă înauntru]. Am vorbit cu proprietarii și încercăm sa-i contactam pe toți pentru a-și ridica marfa. În cazul în care nu va fi ridicată, ea va fi luată și sigilată, cu procese verbale și va fi depozitată, în siguranță. Proprietarii o pot ridica. E mult mai bine dacă proprietarii ridică singuri", a mai spus primarul.

Ca termen de finalizare a demolărilor, Radu Mihaiu a oferit sfârșitul acestei săptămâni.

"Eu sper sa finalizam astăzi "Ștefan cel Mare" și Pipera. Până la finalul săptămânii ma aștept să eliberăm și Piața Iancului, acestea fiind singurele trei stații de metrou din sectorul 2, unde sunt amplasate construcții ilegale", a mai detaliat primarul.

Demolarea spațiilor comericiale este în plină desfășurare în stația de metrou "Ștefan cel Mare"

---ȘTIRE INIȚIALĂ---

Evacuarea şi demolarea spaţiilor comerciale de la metrou a început miercuri dimineaţa, cu staţia de metrou "Ştefan cel Mare". Amplasamentele sunt demolate integral, chiar în aceste momente, în stația cu pricina, pentru eliberarea completă a căilor de acces. Potrivit B1 TV, comercianții au venit în această dimineață la locul de muncă, în ciuda faptului că primiseră ordinul de evacuare.

