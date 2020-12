A început Revelionul! Țările care au trecut deja în 2021 și cum arată cele mai frumoase focuri de artificii de până acum (VIDEO)

Întreaga lume se bucură în această noapte de trecerea în Noul An. Primii care au trecut in 2021 au fost locuitorii din Samoa si Kiribati, tari insulare din Oceanul Pacific. Au urmat Australia si Noua Zeelanda. Si am urmarit, de seamenea la B1 TV, focurile de artificii de la Sydney. Am fi putut spune ca nici nu este pandemie acolo.

Revelionul a început în lume. Țările care au intrat în 2021

Locuitorii insulelor Kiribati din Oceanul Pacific au fost primii oameni din lume care au intrat în 2021. La ora 12.00, ora României, focurile de artificii au marcat intrarea în Noul An în aceste insule, cunoscute în întreaga lume și sub denumirea de Insula Crăciunului.

Imediat dupa, focurile de artificii au rasunat si în insulele Chatham. In jurul orei 13.00, neo-zeelandezii au sărbătorit intrarea in 2021, focurile de artificii de la Auckland şi Wellington fiind deja celebre. Odata cu Auckland și oamenii din Suva, Fiji, au sărbătorit trecerea în Noul An. Au fost urmați de locuitorii din orașul port Anadîr, capitala districtului Autonom Ciukotka, din Rusia, care au sărbătorit trecerea în Noul An la ora 14.00, ora României.

Apoi a venit rândul orașului Sydney să treacă în 2021. Japonezii au sărbătorit intrarea în anul 2021 la ora 17:00. Ultimii care celebreaza intrarea în nou an sunt locuitorii din Honolulu, Hawaii.

