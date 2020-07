A început testarea naţională pentru coronavirus. Adriana Pistol (INSP): Vom ști procentul persoanelor care au trecut prin infecție

Testarea națională pentru coronavirus a început cu județul Ialomița și municipiul București. Adriana Pistol, directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, a declarat că eșantionul este calculat foarte bine, participă doar persoanele care și-au dat consimțământul, testele nu sunt cele rapide, ci dintre cele avansate, iar la final autoritățile sanitare vor ști procentul românilor care au trecut prin infecție. Rezultatele campaniei de testare vor fi transmise decidenților politici, care vor pregăti răspunsul țării la valul al doilea al epidemiei.

Adriana Pistol: După testarea națională pentru coronavirus vom ști procentul românilor care au trecut prin infecție

Adriana Pistol, directoarea Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național pentru Sănătate Publică, a explicat ce se va întâmpla cu testarea națională pentru coronavirus, începută deja în Ialomița și București.

„Noi credem că la sfârșitul lunii august o să avem încheiate recoltările și cea mai mare parte din rezultate la dispoziție. Vom ști separat pe care fiecare grupă de vârstă, care este procentul persoanelor care a trecut prin infecție și vom ști de asemenea și pe regiuni, cele 8 regiuni ale României, care este procentul persoanelor care au trecut prin infecție. Testarea nu e un test rapid, e cea mai avansată metodă la acest moment”, a declarat Adriana Pistol, citată de Digi24.

Care sunt persoanele testate pentru COVID-19

La această campanie națională de testare pentru depistarea coronavirusului participă oamenii care ajung în spitale cu diverse afecțiuni, cei care prezintă simptome și sună la 112 ori sunt identificați de medicii de familie și cei incluși în anchetele epidemiologice.

Platforma în care sunt raportate datele despre COVID-19 este administrată de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

„Sistemul informatic este conexat cu baza de date de la Evidența Populației ca să fie asigurată corectiudinea datelor. Spre exemplu, dacă există o persoană introdusă în sistem, care deja a fost băgată pe baza CNP-ului, când se încearca reintroducerea acesteia, aplicația semnalează ca deja există persoana și astfel avem date corecte”, a declarat Cătălin Chirca, purtător de cuvânt al STS.

Nelu Tătaru: Studiul de seroprevalență ne va arăta rata de imunizare a populației României

La începutul lunii iunie, Ministerul Sănătății a finalizat Ordinul privind efectuarea Studiului de seroprevalenţă a infecţiei SARS-CoV-2, pe teritoriul României. Acesta va stabili gradul de răspândire a infecţiei în rândul populației.

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a declarat luna trecută, pentru B1 TV, că un al doilea val de infectări s-ar putea produce după 15 octombrie, iar studiul de seroprevalență va arăta gradul de imunizare a populației: „Dacă e să ne luăm după niște evaluări, ne gândim după 15 octombrie, odată cu răcirea vremii, să apară. Studiul de seroprevalență pe care îl facem în această vară ne va arăta și rata de imunizare a populației și poate previziona și un viitor val și amploarea acestuia”.

„O transmitere comunitară nu se termină deodată, rămâne o vreme în populație. Am spus de la începutul pandemiei să ne obișnuim să petrecem vara cu virusul. Dacă el se transmite într-o viteză mică, atunci e controlabil și e ca o umanizare. N-o să putem opri la zero numărul de cazuri noi, dar căutăm să-i vedem efectul benefic, acea imunizare”, a mai explicat Tătaru, la acea vreme.