A început vaccinarea anti-COVID la Buzău. Șeful Secției Boli Infecțioase: Din martie aştept acest moment / Reprezintă, împreună cu celelalte scheme terapeutice, probabil rezolvarea acestei pandemii

Luni dimineața a început campania de vaccinare anti-COVID și la Buzău, iar prima persoană care a primit serul a fost șeful Secției de Boli Infecțioase Buzău, medicul Bogdan Cristian Micu, informează News.ro. Vaccinarea se realizează la centrul amenajat la Spitalul Județean Buzău.

La centrul de vaccinare amenajat la Săpitalul Județean Buzău s-au programat pentru vaccinare 341 de persoane, toate fiind cadre medicale. Zilnic, se pot vaccina aproximativ 50 de persoane. În județ mai sunt amenajate centre de vaccinare la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat, la Spitalul Nehoiu, la Spitalul din comuna Smeeni, Spitalul Săpoca.

Cadrele medicale, vaccinate la Spitalul Județean Buzău

Prima persoana vaccinată la Spitalul Județean de Urgență Buzău este șeful Secției Boli Infecțioase, medicul Bogdan Cristian Micu, care a precizat că a așteptat acest moment încă de la debutul pandemiei.

„Din martie aştept acest moment al vaccinării . Bănuiesc că şi majoritatea colegilor mei la fel, îl aşteaptă demult. Vaccinarea reprezintă, împreună cu celelalte scheme terapeutice, probabil rezolvarea acestei pandemii şi ce m-a determinat să mă vaccinez este severitatea cazurilor pe care le-am văzut în Secţia de Boli Infecţioase, atât la persoanele cu comorbidităţi şi în vârstă , cât şi la cei fără comorbidităţi, persoane tinere. Au fost multe cazuri severe la persoane tinere . Fiecare caz ne afectează, dar cele la persoanele tinere, la care nu te aşteptai, boala se poate transforma dintr-o formă uşoară într-o formă severă şi ne afectează mult mai mult. Recomandarea fermă este pentru vaccinare, atât pentru cadrele medicale, cât şi pentru populaţia generală pentru că aceasta este varianta cea mai bună şi probabil rezolvarea acestei probleme globale care o reprezintă infecţia cu SARS-CoV-2. Nu am trecut prin boală. De-asta am aşteptat momentul vaccinării şi precauţiile au fost mai mult decât excesive”, a precizat șeful Secției de Boli Infecțioase, Cristian Micu, potrivit sursei citate mai sus.

Cel de-al doilea cadru medical care a primit serul de la Pfizer și BioNTech la Buzău este Iulian Coliof, el fiind și primul medic din Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău care a fost infectat cu SARS-CoV-2.

„Nu m-a durut deloc. Sunt bine. Este singura cale de a ieşi din situaţia în care am intrat de un an de zile, să ieşim din izolare, din distanţarea socială şi să intrăm în normalitate. Să putem trata toţi pacienţii. Am făcut boala. Am avut o formă uşoară spre medie. Nu am avut dispnee sau probleme de respiraţie. M-am întors imediat la serviciu. Nu am avut oboseală după boală. Toată această perioadă până la vaccinare a fost foarte grea pentru că sunt foarte puţine cadre medicale, mai ales medici, la Buzău. Ne-a fost foarte greu. Eu, fiind singur, a fost nevoie să fie adus un medic din afară să-mi ţină locul in perioada în care am fost bolnav. În continuare sunt singur. Sper să vină ajutoare. Dacă se va debloca situaţia, vor veni şi ajutoare pentru că tinerii sunt speriaţi tocmai de riscul de infectare”, a explicat medicul Coliof, potrivit sursei citate mai sus.

