TRAGEDIE în lumea muzicii românești! S-a stins din viață LA 31 DE ANI... DURERE FĂRĂ MARGINI pentru artist

Cântărețul Bogdan Șeitan s-a stins din viață la doar 31 de ani.

Acesta a fost solistul Ansamblului Folcloric Ghiocelul din Câmpina, dar și al Ansamblului Folcloric Perinița.

„Cum am scăpat de emoții? Am realizat că dacă devii una cu melodia, nu mai ai timp de emoții. Și am realizat că trebuie să-i fac pe oamenii care mă ascultă să simtă ce simt eu", spunea acesta într-un interviu, despre marea sa pasiune, muzica.

Deocamdată, nu se cunosc cauzele care au determinat moartea tânărului interpret.