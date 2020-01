Doliu în lumea presei românești!

Jurnalista Cristina Țopescu, fiica comentatorului sportiv Cristian Țopescu, s-a stins din viață la vârsta de 59 de ani.

Aceasta a fost găsită decedată în casa sa, după ce o vecină a alertat autoritățile, motivând că nu a mai fost văzută de trei săptămâni.

Cauza morții este necunoscută.

Polițiștii fac cercetări la fața locului.

„În cursul acestei seri, în jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni. În urma sesizări, polițiștii orașului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezintă urme vizibile de violență. Urmează să se efectueze în cauză expertiza medico-legală”, a anunțat poliția.

Cristina Țopescu era consiliera ministrului Sănătăți, Victor Costache.

