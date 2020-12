A murit deputatul PSD Sebastian Radu. Era infectat cu SARS-COV-2

Doliu în PSD. Deputatul de Buzău, Sebastian Radu, care a fost confirmat cu coronavirus la începutul lunii noiembrie, a murit în noaptea de marți spre miercuri.

Anunțul decesului a fost făcut chiar de președintele PSD, Marcel Ciolacu.

"Am primit în această dimineață una dintre cele mai dureroase vești. Bunul meu prieten și coleg Sebastian Radu a pierdut lupta cu acest virus perfid.

Un prieten adevărat, un om care întotdeauna i-a pus pe ceilalți pe primul loc, un om care lasă un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să te odihnească, Sebi! Vei rămâne în sufletele noastre pentru totdeauna!

Condoleanțe familiei! Suntem alături de voi!", a transmis, miercuri, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu.

