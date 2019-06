A murit Doru! (FOTO)

Sfârșit de drum, la 65 de ani, pentru Doru Crăciun, fostul director de la Cantina Săracilor din Buzău.

Om bun la suflet și bun profesionist, s-a îngrijit din 2003 de hrana zilnică a celor mai săraci dintre buzoieni, scrie presa locală.

De copil am lucrat în alimentaţie publică. Am luat-o de jos, de la picol şi mergeam vara pe litoral, unde se aflau şi rudele mele. Am ajuns barman vaimoş iar în 1978 lucram ca barman preparator la complexul Pietroasa din Buzău. În 1986 am terminat un curs de şef de unitate pentru alimentaţie publică, pentru formarea cadrelor din turism, de la Bucureşti, şi am venit ca şef de unitate tot la Pietroasa”, declara într-un interviu pentru buzoienii.ro.

Doru Crăciun a ieșit la pensie la 1 decembrie 2017.