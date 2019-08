A murit fostul prefect! Vestea a căzut ca un trăsnet (FOTO)

Fostul prefect al Iașiului, Corneliu Rusu Banu, a încetat din viață după o lungă suferință. Anunțul trist a fost făcut miercuri chiar de către familia sa, scrie BZI.

Nascut pe data de 31 ianuarie 1938, in comuna Bozeni (Neamt), Rusu Banu a absolvit Institutul Agronomic din Bucuresti si Institutul Economic din Iasi.

Era casatorit si avea doi copii. Intre 1994-2000, Corneliu Rusu Banu s-a ocupat de constituirea organizatiilor de partid ale PDSR in mai multe comune ale judetului; a participat la organizarea alegerilor din cadrul partidului in anii 1995, 1997 si 1999; s-a ocupat cu instruirea consilierilor si primarilor pedeseristi din judet si a reprezentantilor PDSR in sectiile de votare la ultimele alegeri generale.