TRAGEDIE în showbiz-ul autohton! A murit în SPITAL! Din păcate nu s-a mai putut face nimic

Celebrul luptător Sandu Lungu trece prin momente cumplite, după ce tatăl său a murit într-un spital din Oradea.

Într-un mesaj emoționant pe care l-a făcut public, sportivul de MMA acuză angajații Spitalului de Psihiatrie că l-au lăsat pe părintele lui “să moară ca un câine”.

“Sa ne fereasca Dumnezeu sa ajungem in spitalele din Oradea, ca nu mai avem nicio sansa, murim nevinovati, tatalui meu i s-a facut rau de dimineata, era internat la spitalul de psihiatrie din Oradea a varsat de cel putin 5 ori in fata personalului, i-au administrat o pastila (…), avea stari de ameteala, dureri in piept, nimeni nu s-a gandit sa cheme o ambulanta sa il duca la urgenta la spitalul care se afla la 200 metri distanta. L-ati lasat sa moara ca un caine singur, in patul lui; la ora 12, cand deja era fara puls, ati chemat SMURDUL, va bateti joc de fiinte umane pe care ar trebui sa le vegheati , sa ii supravegheati.

Pacat ca in 2019 inca beneficiem de medici si asistenti sub nivelul mediocru, care habar nu au care este rolul lor acolo, ne pierdem copii parintii pentru ca suntem depasiti de situatie si lasam lucrurile sa decurga asa in continuare. Totul a devenit un fel de ruleta ruseasca, scap, nu scap, totul este lasat in voia sortiii, nimeni nu vrea sa studieze, sa evolueze, totul se rezuma la: «Nu stii pe cineva?», «Cat m-ar costa sa intru in serviciul respectiv pentru ca sunt pensii si salarii mari?», vai de noi si de soarta noastra!!

Multumesc pentru sustinerea voastra si mesajele de sustinere! Dumnezeu sa-l odihneasca! Multumesc pentru mostenirea frumoasa, pentru forta mostenita de la tine, ambitia si caracterul puternic! Te iubesc, tati meu puternic si suflet frumos!”, a scris Sandu Lungu pe Facebook.