ALERTĂ METEO: A NINS în România! Regiunea în care au picat primii fulgi de zăpadă (VIDEO)

Un val de aer polar a cuprins, recent, România, temperaturile scăzând brusc!

Mai mult, în nord-estul țării și-au făcut apariția primii fulgi de zăpadă.

Prima ninsoare din 2019, însoțită de un vânt puternic, a căzut în Munții Giumalău, în Bucovina, potrivit unui videoclip publicat pe Facebook.

