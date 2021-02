A noua tranșă de vaccin de la Pfizer soseșete astăzi în România. 196.560 de doze vor ajunge pe aeroporturile din țară (VIDEO)

În cursul zilei de sâmbătă, urmează să sosească în România cea de-a noua transă de vaccin anti-COVID de la Pfizer. Cele 196.560 de doze vor ajunge pe calea aeriană pe Aeroportul Otopnei și aeroporturile din Cluj și Timoișoara.

Transportul către centrele de stocare este asigurat de firma producătoare, inclusiv pe cale terestră. Din aceste doze, peste 60 de mii vor fi stocate la Bucureşti, aproape 25 de mii la centrele din Iaşi, Braşov şi Cluj şi peste 20 de mii de doze vor merge la centrele din Constanţa, Craiova şi Timişoara.

Mai exact, în țară, dozele de vaccin anti-COVID de la Pfizer și BioNTech care vor sosi astăzi în România vor fi repartizatte astfel:

Centrul Național de Stocare București: 60.840 doze;

Centrul Regional de Depozitare Brașov: 24.570 doze;

Centrul Regional de Depozitare Cluj: 23.400 doze;

Centrul Regional de Depozitare Constanța: 21.060 doze;A crezut că a cumpărat doi căţeluşi abia născuţi, însă surpriză... S-au mărit şi s-au transformat în... Nu erau deloc câini! Ce crescuse, de fapt?

Centrul Regional de Depozitare Craiova: 21.060 doze;

Centrul Regional de Depozitare Iași: 24.570 doze;

Centrul Regional de Depozitare Timișoara: 21.060 doze.

„O parte dintre doze vor ajunge pe aeroportul din Otopeni, iar pentru cele din Cluj-Napoca și Timișoara, încă se așteaptă confirmări.

În centrele de vaccinare se vor utiliza atât doze recepționate de România în tranșa curentă, cât și în tranșele anterioare, pe baza solicitărilor transmise la Centrul Național și centrele regionale de depozitare, prin direcțiile de sănătate publică județene și cea a municipiului București.

Conform calendarului de livrare, următoarea tranșă de vaccin ar urma sa fie adusă în România luni, 22 februarie, iar la acest moment se așteaptă confirmarea oficială în acest sens din partea firmei producătoare”, anunță CNCAV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.