A patra tranșă de vaccin anti-COVID-19 de la Pfizer BioNTech a ajuns în România

A patra tranșă de vaccin Pfizer a ajuns în România, luni dimineață, în jurul orei 07:00. Cele 150.000 de doze de la producătorul Pfizer au sosit pe aeroporturile din București, Cluj-Napoca și Timișoara, urmând să fie distribuite la Institutul Cantacuzino din Capitală și către centrele din țară. Alte două transporturi urmează să ajungă în țară, luni, pe aeroporturile din Cluj și Timișoara.

Transportul vine în condițiile în care a doua etapă de vaccinare urmează să înceapă, cea care se adresează persoanelor de peste 65 de ani, persoane vulnerabile, demnitari, printre care și președintele Klaus Iohannis.

