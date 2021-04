A șaptea noapte de proteste împotriva restricțiilor în Capitală: Sute de oameni au ieșit în stradă (VIDEO)

A fost a saptea zi de proteste în București. Oamenii au ieșit în stradă, nemulțumiți de măsurile restrictive luate de autorități pentru a împiedica răspândirea virusului. Câteva sute de oameni s-au adunat în Piața Universității, deşi organizatorii anunţau zeci de mii de protestatari. După ce au stat câteva ore la Universitate, manifestanţii au plecat la Palatul Victoria.

Protestatarii au pus muzică, au dansat şi şi-au strigat nemulţumirile de la tribuna special amenajată în piaţa Victoriei.

Ba chiar au şi o listă de doleanţe. Vor nici mai mult nici mai puţin decât arestarea lui Klaus Iohannis, a ministrilor din guvernul Cîţu şi a lui Raed Arafat.

Nu au fost incidente majore, însă jandarmii au dat amenzi pentru nerespectarea regulilor de protecţie.

După ce şi-au făcut cunoscute revendicările în faţa Guvernului, protestatarii au plecat spre Palatul Parlamentului. De altfel, s-au plimbat şi înainte de a ajunge la Guvern. Adunarea a fost dată iniţial în Piaţa Universităţii.

