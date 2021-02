A șaptea tranșă de vaccinuri anti-COVID de la Pfizer a ajuns în România. Cum vor fi repartizate cele 163.800 de doze în centrele din București și din țară (VIDEO)

Alte 163.800 de doze de vaacin Pfizer BioNTech au ajuns în România, în această dimineaţă. Este a şaptea tranşă de ser pentru România, iar dozele, au fost aduse pe aeroporturile din Bucureşti, Cluj-Napoca și Timişoara. Dozele au fost transportate în condiții optime de siguranță, în containere speciale cu gheață carbonică și folie etanșă.

Săptămânal, țara noastră primește tranșele de vaccin necesare imunizare populației, iar pe măsură ce ele ajung aplicația de programare se actualizează și permite continuarea procesului de programare pentru categoriile de populație aflate în etapa curentă.

Toate aceste doze de la Pfizer și BioNTech vor fi repartizate în România astfel:

Potrivit calendarului de livrare, următoarea tranșă de vaccin ar urma să fie adusă săptămâna viitoare, tot luni, în data de 8 februarie. Reamintim faptul că ministrul Sănătății a anunțat că vor fi schimbări în ceea ce privește strategia de vaccinare. Mai exact, când vor fi locuri libere, ele vor fi dedicate categoriilor cu risc mare de îmbolnăvire: vârstnici, persoane cu boli cronice, persoane cu handicap și cei care locuiesc cu ele sau le îngrijesc.

Aceste schimbări vin după ce Comitetul Național au anunțat că vor fi reprogramate la vaccinare peste 35.000 de persoane, angajate în domeniile esențiale. Aceste schimbări ar avea mai multe motive, pe de-o parte, Pfizer a livrat în România o cantitate mai mică cu peste 90.000 de doze, iar pe de altă parte s-au vaccinat în această primă etapă peste 1.300 de persoane care ar fi trebuit să primească serul în cea de-a treia etapă de vaccinare.

Reamintim că joi a fost autorizat în România și vaccinul celor de la Oxford și AstraZeneca.

În cursul zilei de duminică, Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat că, în ultimele 24 de ore, au fost administrate 19.019 de doze de vaccin Pfizer - BioNtech. 14.127 de persoane au primit prima doză, iar 4.892 rapelul, în total - 19.019.

Au fost înregistrate 77 de reacții adverse comune și minore. De la debutul campaniei, 585.218 de persoane au fost vaccinate: 479.021 au administrată prima doză, iar 106.197 și pe a doua.

