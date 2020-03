A schimbat 11.000 de mesaje online cu un bărbat de care s-a ÎNDRĂGOSTIT lulea. Când acesta a pus capăt "relației", femeia a hotărât să-și ia zilele. Abia atunci ADEVĂRUL CRUNT a ieșit la iveală...

Nebunia social media încă face victime în amor. Online se derulează adevărate drame care în mod normal ar trebui prevăzute... O femeie a crezut că și-a găsit jumătatea, după ce timp de doi ani a vorbit pe internet cu un bărbat necunoscut de care s-a îndrăgostit iremediabil.

Totul a luat o turnură dramatică, când bărbatul a decis să pună capăt relației. În acel moment, Renae Marsden, din Sydney, a hotărât să se sinucidă. Iar cel mai grav a fost când s-a dovedit că totul era ficșiune. Iubitul de pe internet era de fapt un cont fals folosit de o fostă prietenă a femeii, Camilla Zeidan.

Renae, 20 de ani, a fost într-o relație cu cel pe care îl credea că îl cheamă Brayden Spiteri, din noiembrie 2011 până în august 2013, iar cei doi chiar plănuiau să se căsătorească. Bărbatul susținea că este în închisoare, așa că nu puteau să se vadă.

Au făcut schimb de peste 11.000 de mesaje, inclusiv fotografii incendiare trimise de Marsden.

Din păcate, fosta ei prietenă, Camila Zeidan nu a fost acuzată de crimă pentru fapta sa, iar părinții tinerei recunosc că sperau să își găsească în sfârșit liniștea, după atâția ani.