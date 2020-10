A treia zi de pelerinaj la racla Sfântului Dimitrie cel Nou / Mai mulți politicieni au venit la Sfânta Liturghie oficiată de Patriarhul Daniel (VIDEO)

Sute de oameni au stat la rând şi luni noapte pe Dealul Patriarhiei pentru a ajunge la racla cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, depusă în baldachinul din curtea lăcaşului de cult, informează B1 TV. Credincioşii au păstrat cu sfinţenie regulile sanitare ca să nu se mai repete situaţia de la sărbătoarea Sfintei Paraschieva, de la Iaşi.

A treia zi a pelerinajului este cea mai importantă, pentru că are loc praznicul Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. Sfânta Liturghie de hramul Catedralei Patriarhale și al Capitalei e oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. La slujbă au venit și Marcel Ciolacu, liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, Monica Anisie, ministrul Educației, și mai mulți primari de sector.

