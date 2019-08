A uitat de taxe! Un PRIMAR din fieful baronului Oprișan, CEL MAI MARE DATORNIC (VIDEO)

Primarul unei comune din Vrancea, fieful baronului PSD Marian Oprișan, este cel mai mare datornic la bugetul local! Sandu Aur, ediul din Bogheşti, este unul dintre cei mai avuţi edili din judeţ, deţinător a numeroase imobile şi terenuri, dar şi a unor obiecte de valoare. Însă, cu toate acestea, are debite neachitate din anul 2017. Pe fir a intrat Curtea de Conturi, care a dispus măsuri de recuperare a sumelor datorate bugetului local.

NUNTA ANULUI ÎN SHOWBIZ! DANI OȚIL A FOST DAT DE GOL ÎN DIRECT! ESTE VORBA DESPRE CELEBRA... (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.