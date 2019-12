Noaptea magică din an! A venit Moș Crăciun. Copiii din toată lumea l-au așteptat cu nerăbdare pe simpaticul bătrânel (VIDEO)

Cu prăjiturele, lapte, multe emoţii şi...nerăbdare! Aşa l-au aşteptat, şi în acest an, copiii pe Moş Crăciun.

Pe horn sau pe uşă, celebrul Moş a intrat în case, cu sacul plin de cadouri.

A citit toate scrisorile, a aflat că toţi copiii au fost cuminţi şi a oferit fiecăruia, în parte, darul mult dorit.

Și în acest an, bătranelul simpatic a făcut înconjurul lumii pentru a se asigura că fiecare copil își va primi cadoul binemeritat.

Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospaţială a monitorizat călătoria lui Moş Crăciun.

Este o tradiţie care durează de peste şase decenii. În total, Moş Crăciun călătorește 510 milioane de kilometri, la o viteză fabuloasă de aproape 11 milioane de kilometri pe oră.

