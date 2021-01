„ABBA, The Movie”, o operă cinematografică de excepție, duminică, de la ora 16, pe B1 TV

„ABBA, The Movie”, ora 16:00 - B1 TV difuzează duminică, 3 ianuarie, în exclusivitate în România filmul ABBA, The Movie, o operă cinematografică de excepție, care este în mare parte compusă din imagini și interpretări de la concertele îndrăgitei trupe din timpul turneului din Australia, din 1977. De asemenea, filmul conține și imagini deosebite din culise, de la conferințele de presă și de la interviuri cu componenții trupei.

B1 TV propune o modalitate perfectă de a intra în noul an pe ritm de ”Mamma Mia”,

”Waterloo”, ”S.O.S.”, ”Dancing Queen” sau ”Thank You For the Music”.